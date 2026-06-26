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Во время стирки отключили свет: что делать и как уберечь стиралку

Автор
Анастасия Мокрик
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Если цикл прервался, не спешите открывать дверцу силой
Если цикл прервался, не спешите открывать дверцу силой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Многое зависит от того, на каком этапе той или иной программы стирка остановилась

Отключение электроэнергии во время работы стиральной машины — ситуация, с которой может столкнуться каждый. И хотя внезапное отключение, как правило, не приводит к поломке техники, но все же кажому стоит знать, как действовать в такой ситуации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие действия пошагово нужно принимать при внезапных перебоях с электричеством, чтобы это было безопасно для стиральной машинки.

Стоит отметить, что многое зависит от того, на каком этапе той или иной программы стирка остановилась из-за отключения света. Если речь идет о краткосрочном отключении, тогда не нужно ничего предпринимать. Особенно это касается случаев, когда стирка была прервана уже под конец программы, когда в стиральной машине мало воды и белье прополоскано.

Но если же есть риск длительного отключения света, тогда следует придерживаться следующего алгоритма действий:

  • достаньте вилку стиральной машины из розетки;
  • попытайтесь открыть дверцу машинки, но не прилагайте силу, чтобы не сломать замок;
  • достаньте белье.

Если же дверца не открылась автоматически, это означает, что барабан заполнен водой и ее необходимо слить сручную. В таком случае необходимо подготовить тряпки, полотенца или впитывающие пеленки, поскольку вода будет проливаться на пол. В этой ситуации лучше всего застелить весь пол тряпками и большую их часть разместить возле фильтра.

После выполнения этих действий необходимо открутить фильтр и слить воду. Как только вода стечет, можно безопасно открывать дверцу и доставать одежду.

Отключение света во время стирки - что делать
Отключение света во время стирки - что делать. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить еду в холодильнике свежей при длительных отключениях электроэнергии.

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#Стирка #Лайфхак #Отключения света #Стиральная машинка