Во время стирки отключили свет: что делать и как уберечь стиралку

Многое зависит от того, на каком этапе той или иной программы стирка остановилась

Отключение электроэнергии во время работы стиральной машины — ситуация, с которой может столкнуться каждый. И хотя внезапное отключение, как правило, не приводит к поломке техники, но все же кажому стоит знать, как действовать в такой ситуации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие действия пошагово нужно принимать при внезапных перебоях с электричеством, чтобы это было безопасно для стиральной машинки.

Стоит отметить, что многое зависит от того, на каком этапе той или иной программы стирка остановилась из-за отключения света. Если речь идет о краткосрочном отключении, тогда не нужно ничего предпринимать. Особенно это касается случаев, когда стирка была прервана уже под конец программы, когда в стиральной машине мало воды и белье прополоскано.

Но если же есть риск длительного отключения света, тогда следует придерживаться следующего алгоритма действий:

достаньте вилку стиральной машины из розетки;

попытайтесь открыть дверцу машинки, но не прилагайте силу, чтобы не сломать замок;

достаньте белье.

Если же дверца не открылась автоматически, это означает, что барабан заполнен водой и ее необходимо слить сручную. В таком случае необходимо подготовить тряпки, полотенца или впитывающие пеленки, поскольку вода будет проливаться на пол. В этой ситуации лучше всего застелить весь пол тряпками и большую их часть разместить возле фильтра.

После выполнения этих действий необходимо открутить фильтр и слить воду. Как только вода стечет, можно безопасно открывать дверцу и доставать одежду.

Отключение света во время стирки - что делать. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить еду в холодильнике свежей при длительных отключениях электроэнергии.