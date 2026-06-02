Надо знать каждому украинцу: 4 простых действия, как избежать длительных отключений света летом

Дело не только в кондиционерах

Летом к украинцам вполне могут вернуться графики отключений, но есть несколько нюансов, которые помогут смягчить ограничения или избежать их. И это касается не только рационального потребления, но и нагрузки на сеть.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт Владимир Омельченко. Подробнее читайте в материале "Жара и блэкауты: есть три сценария для энергосистемы Украины летом".

По его словам, летом нагрузка на сеть вырастет в разы, особенно в сильную жару. Ведь при нормальных условиях летнего дня, когда температура держится на уровне +23–24°C, потребление мощности в энергосистеме составляет около 12 ГВт — приемлемый уровень, без существенных проблем.

"Но при жаре свыше +28-30°C потребление растет с 12 до 14 ГВт — то есть добавляется 2 ГВт. Такой прирост обеспечивают кондиционеры вместе с холодильным оборудованием в магазинах, складах и на производстве", — говорит эксперт.

Что может сделать каждый украинец, чтобы ситуация не становилась хуже

Омельченко отмечает, что для предотвращения перегрузки сети следует перенести "тяжелые" домашние дела за пределы вечерних пиковых часов — с 18:00 до 23:00. Стиральные машины, бойлеры, посудомойки лучше включать ночью или днем. Также в пиковые часы следует избегать одновременного включения лишних приборов и экономить электроэнергию.

Как уменьшить нагрузку на электросеть

Эксперт говорит: "Что касается кондиционеров — вместе с промышленным холодильным оборудованием они способны прибавить до 2 ГВт нагрузки в жаркую погоду. Это существенно, и именно поэтому разумное использование климатической техники действительно имеет значение для всей системы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каком условии украинцев летом ждут жесткие графики отключений.