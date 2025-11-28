Отключили свет, а дверь стиралки заклинило? Простой лайфхак сбережет нервы

Многое зависит от марки и модели стиральной машинки

Отключение электроэнергии далеко не всегда бывает строго по графику, поэтому свет может исчезнуть, когда у вас, например, запущена стиральная машинка. Если она была в режиме отжима или уже достирала, но дверь не открывается из-за отсутствия света, есть один простой способ это исправить.

В такой ситуации необходимо воспользоваться экстренной системой открывания дверей, которая предусмотрена во многих стиралках. Соответствующий совет был опубликован на странице пользовательницы с ником moon_n_k в социальной сети TikTok.

Эта система, как правило, находится в сливном люке. Необходимо нажать на кнопку, чтобы он открылся, а далее нужно найти рычажок. За него следует потянуть и дверь машинки откроется.

Важно отметить, что многое зависит от марки и модели стиральной машинки. Более новые модели приспособлены к экстренным случаям лучше, нежели более старые и дешевые.

Хотя, в большинстве старых стиральных машинок используется механический таймер. То есть, при отключении света они просто перестают работать, а после того, как появится электроэнергия, снова запускают цикл. А в более новых моделях чаще всего есть электронное управление. Оно помогает "запомнить", на каком этапе стирки они экстренно остановились. Поэтому стирка также возобновится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинка рассказала, как при отключении света сохранить еду теплой до нескольких часов.