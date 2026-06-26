Під час прання вимкнули світло: що робити і як уберегти пралку

Багато залежить від того, на якому етапі тієї чи іншої програми прання зупинилося

Відключення електроенергії під час роботи пральної машини – ситуація, з якою може зіткнутися кожен. І хоча раптове відключення, як правило, не призводить до поломки техніки, але все ж таки кожному варто знати, як діяти в такій ситуації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які дії крок за кроком потрібно вживати при раптових перебоях з електрикою, щоб це було безпечно для пральної машинки.

Варто відзначити, що багато залежить від того, на якому етапі тієї чи іншої програми прання зупинилося через відключення світла. Якщо йдеться про короткострокове відключення, тоді нічого не потрібно робити. Особливо це стосується випадків, коли прання було перервано вже під кінець програми, коли в пральній машині мало води та білизну прополоскано.

Але якщо є ризик тривалого відключення світла, тоді слід дотримуватися наступного алгоритму дій:

дістаньте вилку пральної машини з розетки;

спробуйте відкрити дверцята машини, але не докладайте сили, щоб не зламати замок;

дістаньте білизну.

Якщо дверцята не відчинилися автоматично, це означає, що барабан заповнений водою і її необхідно злити вручну. У такому випадку необхідно підготувати ганчірки, рушники або всмоктуючі пелюшки, оскільки вода проливатиметься на підлогу. У цій ситуації найкраще застелити всю підлогу ганчірками і більшу частину їх розмістити біля фільтра.

Після виконання цих дій необхідно відкрутити фільтр та злити воду. Як тільки вода стече, можна безпечно відчиняти дверцята та діставати одяг.

Відключення світла під час прання – що робити. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти їжу в холодильнику свіжою при тривалих відключеннях електроенергії.