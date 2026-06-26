Тихий "враг" на кухне: что нельзя оставлять включенным летом во избежание пожара

Эта бытовая мелочь может стоить безопасности вашего дома

В летнюю жару привычные бытовые приборы могут становиться гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд — и дело не только в их активном использовании.

Эксперты из "Okdiario" предупреждают, что некоторые устройства, которые мы оставляем в розетке, могут незаметно создавать риск пожара, о котором многие даже не догадываются.

Особое внимание советуют обратить на тостер. Даже когда он не работает, прибор может оставаться под напряжением. В случае старения, загрязнения или технических неисправностей это может привести к перегреву или даже искрению, что в условиях высоких температур значительно повышает риск возгорания.

Тостер вспыхнул на кухне. Фото: сгенерированное ИИ

Чтобы снизить опасность, эксперты рекомендуют всегда отключать тостер из розетки после использования. Также важно регулярно очищать его от крошек, которые накапливаются внутри и могут стать источником возгорания. Не стоит ставить прибор рядом с легковоспламеняющимися вещами, такими как шторы или полотенца, а поврежденные кабели нужно сразу заменять или ремонтировать. Кроме того, в жару лучше избегать излишнего использования техники в плохо проветриваемых помещениях.

Тостер — не единственный прибор, который может представлять угрозу

В список опасных устройств также входят микроволновые печи, особенно устаревшие модели, электрические кофеварки, а также зарядные устройства для телефонов и ноутбуков, которые даже в режиме ожидания могут перегреваться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие приборы легко сгорают от перепадов напряжения.