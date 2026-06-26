Тихий "ворог" на кухні: що не можна залишати ввімкненим влітку, щоб уникнути пожежі

Ця побутова дрібниця може коштувати безпеки вашого дому

У літню спеку звичні побутові прилади можуть ставати значно небезпечнішими, ніж здається на перший погляд — і справа не лише в їхньому активному використанні.

Експерти з "Оkdiario" попереджають, що деякі пристрої, які ми залишаємо в розетці, можуть непомітно створювати ризик пожежі, про який багато хто навіть не здогадується.

Особливу увагу радять звернути на тостер. Навіть коли він не працює, прилад може залишатися під напругою. У разі старіння, забруднення або технічних несправностей це здатне призвести до перегріву або навіть іскріння, що в умовах високих температур значно підвищує ризик займання.

Тостер спалахнув на кухні. Фото: згенероване ШІ

Щоб знизити небезпеку, експерти рекомендують завжди вимикати тостер з розетки після використання. Також важливо регулярно очищувати його від крихт, які накопичуються всередині та можуть стати джерелом займання. Не варто ставити прилад поруч із легкозаймистими речами, такими як штори чи рушники, а пошкоджені кабелі потрібно одразу замінювати або ремонтувати. Крім того, у спеку краще уникати зайвого використання техніки в погано провітрюваних приміщеннях.

Тостер — не єдиний прилад, який може становити загрозу

До переліку небезпечних пристроїв також входять мікрохвильові печі, особливо застарілі моделі, електричні кавоварки, а також зарядні пристрої для телефонів і ноутбуків, які навіть у режимі очікування можуть перегріватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прилади легко згорають від перепадів напруги.