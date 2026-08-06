Второй тур без шансов? Социологи смоделировали главную дуэль Зеленского
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Многие украинцы уже определись со своими фаворитами
Валерий Залужный может стать главным конкурентом Владимира Зеленского на будущих выборах президента. Более того, у бывшего главкома ВСУ имеются большие шансы на победу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра социальных и маркетинговых исследований "CОЦИС". В рамках свежего исследования респондентам предложили смоделировать ситуацию возможных выборов и задали один из самых обсуждаемых вопросов последних месяцев: "Если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, и в него вышли В. Зеленский и В. Залужный, за кого бы вы отдали свой голос?".
Результаты опроса
Рейтинг:
- Валерий Залужный — 47,4%;
- Владимир Зеленский — 24,2%;
- Против обоих — 14,7%;
- Не определился/отказ — 10,2%;
- Не пойду на выборы — 3,6%.
Имитация выборов:
Моделирование выборов показало, что среди опрошенных респондентов, которые пойдут на выборы, лидерскую позицию с большим отрывом занимает Валерий Залужный (66,2%). Владимир Зеленский в данной симуляции проигрывает второй тур с показателями (33,8%).
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