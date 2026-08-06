Укр

Второй тур без шансов? Социологи смоделировали главную дуэль Зеленского

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото Сгенерировано ИИ

Многие украинцы уже определись со своими фаворитами

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Валерий Залужный может стать главным конкурентом Владимира Зеленского на будущих выборах президента. Более того, у бывшего главкома ВСУ имеются большие шансы на победу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра социальных и маркетинговых исследований "CОЦИС". В рамках свежего исследования респондентам предложили смоделировать ситуацию возможных выборов и задали один из самых обсуждаемых вопросов последних месяцев: "Если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, и в него вышли В. Зеленский и В. Залужный, за кого бы вы отдали свой голос?".

Результаты опроса

Рейтинг:

  • Валерий Залужный — 47,4%;
  • Владимир Зеленский — 24,2%;
  • Против обоих — 14,7%;
  • Не определился/отказ — 10,2%;
  • Не пойду на выборы — 3,6%.
Опрос о выборах президента Украины

Имитация выборов:

Моделирование выборов показало, что среди опрошенных респондентов, которые пойдут на выборы, лидерскую позицию с большим отрывом занимает Валерий Залужный (66,2%). Владимир Зеленский в данной симуляции проигрывает второй тур с показателями (33,8%).

Опрос о выборах президента Украины

Напомним, ранее мы писали о том, на каких условиях украинцы готовы прекратить огонь без освобождения Донбасса и Крыма.

Теги:
#Выборы #Опрос #Владимир Зеленский #Валерий Залужный