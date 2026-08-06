Второй тур без шансов? Социологи смоделировали главную дуэль Зеленского

Многие украинцы уже определись со своими фаворитами

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Валерий Залужный может стать главным конкурентом Владимира Зеленского на будущих выборах президента. Более того, у бывшего главкома ВСУ имеются большие шансы на победу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра социальных и маркетинговых исследований "CОЦИС". В рамках свежего исследования респондентам предложили смоделировать ситуацию возможных выборов и задали один из самых обсуждаемых вопросов последних месяцев: "Если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, и в него вышли В. Зеленский и В. Залужный, за кого бы вы отдали свой голос?".

Результаты опроса

Рейтинг:

Валерий Залужный — 47,4%;

Владимир Зеленский — 24,2%;

Против обоих — 14,7%;

Не определился/отказ — 10,2%;

Не пойду на выборы — 3,6%.

Опрос о выборах президента Украины

Имитация выборов:

Моделирование выборов показало, что среди опрошенных респондентов, которые пойдут на выборы, лидерскую позицию с большим отрывом занимает Валерий Залужный (66,2%). Владимир Зеленский в данной симуляции проигрывает второй тур с показателями (33,8%).

Опрос о выборах президента Украины

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