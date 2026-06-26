От мэра Франковска можно получить 50 тыс. грн: что нужно сделать

Марцинков потратит свои собственные деньги

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков пообещал заплатить 50 тыс. грн тому, кто знает виновника ДТП на Пасечнянском мосту. Мэр заявил, что речь идет не о бюджетных деньгах.

Во время прямого эфира мэр сообщил, что вознаграждение выплатит из собственных средств.

"Знаете, что произошло ДТП на Пасечнянском мосту, когда выскочил один из пешеходов и водитель, который искусно чтобы не сбить, хоть и глупого человека, свернул в сторону и упал фактически с дороги", – рассказал мэр.

По его словам, транспортное средство вытягивали очень тяжело, поэтому он решил из личных денег заплатить 50 тысяч гривен тому, кто поможет идентифицировать упомянутое лицо.

"Поэтому, если вы находились в этом районе 21 июня около 22:15, если вы узнаете, скажете, что это за человек, то получите от меня лично 50 тысяч гривен, потому что нельзя так делать. И такие люди, которые приводят к ДТП (слава Богу, что никто не погиб), должны нести ответственность", — резюмировал Марцинкив.

Напомним, вечером 21 июня в Ивано-Франковске на Пасечной автобус съехал в кювет. По словам водителя, перед транспортным средством неожиданно на проезжую часть выбежал человек. Чтобы избежать наезда, водитель совершил экстренный манёвр.

Автобус взлетел в кювет. Фото: galka.if.ua

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил весьма необычный лайфхак против пробок в городе, с которыми в последнее время заметно ухудшилась ситуация. Однако организовать такой механизм практически невозможно.