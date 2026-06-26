Від мера Франківська можна отримати 50 тис. грн: що треба зробити

Марцінків витратить свої власні гроші

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв заплатити 50 тис. грн тому, хто знає винуватця ДТП на Пасічнянському мості. Міський голова заявив, що йдеться не про бюджетні гроші.

Під час прямого ефіру мер повідомив, що винагороду виплатить з власних коштів.

"Знаєте, що відбулося ДТП на Пасічнянському мості, коли вискочив один з пішоходів і водій, який майстерно щоби не збити, хоч і дурну людину, звернув в сторону і впав фактично з дороги", – розповів мер.

За його словами, транспортний засіб витягували дуже тяжко, тому він вирішив з особистих грошей заплатити 50 тисяч гривень тому, хто допоможе ідентифікувати згадану особу.

"Тому, якщо ви перебували в цьому районі 21 червня близько 22:15, якщо ви впізнаєте, скажете, що це за людина, то отримаєте від мене особисто 50 тисяч гривень, тому що не можна так робити. І такі люди, які спричиняють ДТП (слава Богу, що ніхто не загинув), повинні нести відповідальність", – резюмував Марцинків.

Нагадаємо, ввечері 21 червня в Івано-Франківську на Пасічній автобус з’їхав у кювет. За словами водія, перед транспортним засобом несподівано на проїжджу частину вибігла людина. Щоб уникнути наїзду, кермувальник здійснив екстрений маневр.

Автобус злетів у кювет. Фото: galka.if.ua

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував вельми незвичайний лайфхак проти заторів у місті, з якими останнім часом помітно погіршилася ситуація. Проте організувати такий механізм практично неможливо.