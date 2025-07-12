Нужно изменить одну вещь: Марцинкив рассказал, когда Россия отстанет от Украины

Чиновник уверен, что законодательство делает недостаточно

До тех пор, пока украинцы не перейдут полностью на украинский язык, у них всегда будут иметься проблемы с Россией. Она уже использует языковой вопрос в своей пропаганде.

Такое мнение высказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, допустимо, чтобы люди, которые всю жизнь говорили на языке страны-агрессора, продолжали на нем говорить, однако их детей надо уже переучивать.

"Враг всегда будет говорить: "А чем они от нас отличаются? На российском языке говорят, Пушкина читают в русскую церковь ходят. Они такие же, один народ, только у них мозги промыты". Это очень легко говорить и враг так и говорит", — сказал Марцинкив.

По его словам, украинское законодательство сейчас делает недостаточно для украинизации людей. Чиновник убежден, что государство не только должно наказывать за неиспользование языка, но и должно прилагать усилия к его популяризации.

"Законодательство должно с одной стороны популяризировать, а с другой — определять сферы, где должен быть исключительно украинский язык. Законодательство не должно быть только карательным органом, оно должно стимулировать", — сказал мэр.

Как сообщалось ранее, весной Марцинкив задавался вопросом о том, можно ли бить детей, если они отказываются говорить на украинском языке.