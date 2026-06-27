Пушистый "сотрудник" "Сильпо" стал звездой сети. Кого заметили украинцы в супермаркете (видео)

Украинцы уже вспомнили культовый мультик

В сети завирусился курьезный случай с магазином "Сильпо". Покупатели заметили на одной из полок необычного гостя.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Threads. По словам автора, в магазине заметили мышь, которая бегала в упаковках с семечками подсолнуха.

"Новый сотрудник отдела бакалеи вышел на смену", — говорится в подписи на видео.

Как видно на ролике, который длится всего несколько секунд, мышка хорошо ориентируется на полки с семочками и быстро убегает от камер. Был ли это первый визит в "Сильпо", неизвестно. Однако наличие грызунов в магазине – серьезное нарушение ветеринарно-санитарных норм.

В комментариях пользователи шутили, что мышь – это Реми из мультика "Рататуй", который ищет продукты для кулинарного шедевра. Кто добавил, что грызун проходит по параметрам разрешенных животных в супермаркете. Люди писали:

Она ничего не нарушила, по стандартам проходит!

Изготовим дверь под заказ.

Ахахаха коммент на фоне в видео "только в тредс не выкладывай".

А что не так? С собачками же можно, чего нельзя с мышами?

Вспомнил шутку про отель:

- Do you know Tim and Jerry?

- yes

- so Jerry is here.

Это рататуй выбирает продукты, он сегодня без своего друга на ногах.

Она просто ищет специи.

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