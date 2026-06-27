Пушистый "сотрудник" "Сильпо" стал звездой сети. Кого заметили украинцы в супермаркете (видео)
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Украинцы уже вспомнили культовый мультик
В сети завирусился курьезный случай с магазином "Сильпо". Покупатели заметили на одной из полок необычного гостя.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Threads. По словам автора, в магазине заметили мышь, которая бегала в упаковках с семечками подсолнуха.
"Новый сотрудник отдела бакалеи вышел на смену", — говорится в подписи на видео.
Как видно на ролике, который длится всего несколько секунд, мышка хорошо ориентируется на полки с семочками и быстро убегает от камер. Был ли это первый визит в "Сильпо", неизвестно. Однако наличие грызунов в магазине – серьезное нарушение ветеринарно-санитарных норм.
В комментариях пользователи шутили, что мышь – это Реми из мультика "Рататуй", который ищет продукты для кулинарного шедевра. Кто добавил, что грызун проходит по параметрам разрешенных животных в супермаркете. Люди писали:
- Она ничего не нарушила, по стандартам проходит!
- Изготовим дверь под заказ.
- Ахахаха коммент на фоне в видео "только в тредс не выкладывай".
- А что не так? С собачками же можно, чего нельзя с мышами?
Вспомнил шутку про отель:
- Do you know Tim and Jerry?
- yes
- so Jerry is here.
- Это рататуй выбирает продукты, он сегодня без своего друга на ногах.
- Она просто ищет специи.
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