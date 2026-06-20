"Сільпо" травит людей селедкой со странным сроком годности. Что говорят в сети

В требованиях ветеринарно-санитарной экспертизы все четко прописано

В сети "Сільпо" продают рыбу, которая пригодна почти два года. И это не мороженое филе хека или другого вида, речь идет о слабосоленой селедке.

"Телеграф" обратился в службу поддержки, чтобы выяснить ситуацию. Однако там конкретного ответа не дали.

Как видно на фото, на ценнике из "Сільпо" указано, что селедка Norsk Delikatesse норвежская молодая слабосоленая якобы годна почти два года. То есть с момента упаковки 18.06.2026 по 07.06.2028. При этом рыба не мороженая, а слабосоленая, то есть даже теоретически ее срок годности не может быть настолько большим.

Срок годности селедки в "Сільпо". Фото: "Телеграф"

Можно предположить, что в магазине сбой с датами на маркировке, однако тогда окажется, что перепутаны месяц и год. В любом случае такие сроки годности, которые на самом деле не являются правдой, могут представлять большую угрозу. Ведь человек, купивший рыбу, увидит, что она годна два года и может съесть ее через месяц или больше. А это вполне может закончиться серьезным отравлением или токсикоинфекцией.

При этом на вопрос корреспондента в чате "Сільпо" не смогли сразу ответить ни почему такие странные сроки, можно ли им верить и вообще, какой срок годности у слабосоленой сельди. Для сравнения, в том же "Сільпо" мороженая рыба годна почти 10 дней.

Ответ менеджера "Сільпо". Фото: "Телеграф"

Срок мороженой рыбы в Сільпо. Фото: "Телеграф"

Какие сроки годности у селедки

Согласно требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы ДСТУ 6025:2008, слабосоленая сельдь имеет четкие сроки годности, которые отнюдь не достигают двух лет, как у "Сільпо".

Селедка может храниться:

в заводской закрытой таре от 15 до 30 суток в зависимости от концентрации соли;

в открытой – до 7–10 суток;

сельдь в масле в вакуумной упаковке — до 1-2 месяцев;

после открытия упаковки — 2-3 суток;

без рассола и без масла (в бумаге/контейнере) – не более 1-2 суток;

замороженная соленая сельдь при температуре -18°C до 3 месяцев.

Выходит, что самый длинный срок годности в 3 месяца имеет мороженая селедка, а открытая свежая — 2-3 дня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле в "АТБ" распродают мороженое за полцены.