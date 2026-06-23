Брендовое мороженое появилось в "Сільпо": как выглядит и стоит ли покупать новинку (видео)

Известный блогер оценила десерт

В торговой сети "Сільпо" появилось итальянское брендовое мороженое от производителя Sammontana, о котором гудит весь интернет. В наличии три вкуса и все – пальчики оближешь.

Гастрономический блогер Юля Мусийчук попробовала их и поделилась впечатлениями в своем Instagram.

Первый вкус — Splendido Fondente, на русском — "Шоколадный фондан". В одной коробке идет четыре пачки мороженого. Сверху — какао-глазурь, максимально воспроизводящая текстуру и вкус шоколадного фондана. Само же мороженое — ванильное, с кусочками шоколада и печенья.

Блогер заявила, что десерт очень вкусный, максимально шоколадный и в меру сладкий.

"Следующий вкус — Gruvi с хрустящим миндалем, но я бы назвала это "соленая карамель на максималках". Здесь внутри большое количество наполнителя, соленая карамель, сверху глазурь — соленая карамель", — сказала она.

По ее словам, в десерте есть тот же вкусовой контраст от соленого до очень соленого, плюс измельченный миндаль, который дает "очень классную хрустящую текстуру".

Если пересчитать, одна пачка сейчас по акции стоит 67 гривен, и, по мнению Мусийчук, мороженое полностью соответствует своей стоимости.

"Третье же мороженое — фисташковое, и это самая вкусная реальная фисташка, которую я пробовала в мороженом! На вкус — как мои любимые фисташковые эклеры из намелаки (сладкий крем, что-то среднее между муссом и ганашем — ред.), но с более молочным привкусом. Здесь и фисташковая глазурь, и фисташковый наполнитель, и кусочки фисташкового печенья", – поделилась блогер своими ощущениями.

Подытоживая, Мусийчук сказала, что все три вида мороженого очень вкусные, и посоветовала обязательно их попробовать.

"Короче, бегите в "Сильпо", это очень вкусно", – сказала она.

Напомним, украинцы сходят с ума от нового мороженого Kinder Bueno – в Threads ему посвящены целые ветки переписок. Счастливчики указывают на невероятный вкус, но этот десерт не так просто найти.