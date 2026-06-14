"Для закупок в день зарплаты". Новинка в "Сільпо" вдохновила украинцев на смешные мемы (фото)

В сети показали свои варианты использования

В сети новое фото необычной тележки из "Сільпо" вызвало шквал мемов. Украинцы уже показали, чтобы уместилось в такие габариты.

Соответсвующее фото в Threads опубликовал пользователь. Он случайно увидел большую тележку у входа в супермаркет.

"В "Сільпо" новый прикол, длинная тележка", — говорится в подписи.

Пост о длинной тележке в Сильпо

На фото видно, что фактически эта тележка по размерам может вместить три-четыре обычных. Впрочем, до сих пор остается открытым вопрос — для чего супермакету такая огромная тележка, что в ней перевозят и почему только сейчас показали.

Украинцы в комментариях уже создали кучу тематических мемов и показали, чтобы положили в тележку — от кабачков до своих любимцев. Также были шутки о габаритах тележки и закупках в день зарплаты. В сети писали:

Сельпо: к сезону готовы.

Таков был замысел?

Представь, что ты фура

Лимузок.

Это только для сильных и независимых.

Длиннее рабочей недели.

Это я иду за покупками в день зарплаты.

Это когда пришла только за хлебом.

Напомним, что есть мелочь на ценниках, из-за которой покупатели постоянно переплачивают на кассе. Уже известно, на что следует обращать внимание и как покупать товар дешевле.

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