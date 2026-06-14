"Для закупок в день зарплаты". Новинка в "Сільпо" вдохновила украинцев на смешные мемы (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети показали свои варианты использования
В сети новое фото необычной тележки из "Сільпо" вызвало шквал мемов. Украинцы уже показали, чтобы уместилось в такие габариты.
Соответсвующее фото в Threads опубликовал пользователь. Он случайно увидел большую тележку у входа в супермаркет.
"В "Сільпо" новый прикол, длинная тележка", — говорится в подписи.
На фото видно, что фактически эта тележка по размерам может вместить три-четыре обычных. Впрочем, до сих пор остается открытым вопрос — для чего супермакету такая огромная тележка, что в ней перевозят и почему только сейчас показали.
Украинцы в комментариях уже создали кучу тематических мемов и показали, чтобы положили в тележку — от кабачков до своих любимцев. Также были шутки о габаритах тележки и закупках в день зарплаты. В сети писали:
- Сельпо: к сезону готовы.
- Таков был замысел?
- Представь, что ты фура
- Лимузок.
- Это только для сильных и независимых.
- Длиннее рабочей недели.
- Это я иду за покупками в день зарплаты.
- Это когда пришла только за хлебом.
Напомним, что есть мелочь на ценниках, из-за которой покупатели постоянно переплачивают на кассе. Уже известно, на что следует обращать внимание и как покупать товар дешевле.
Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли покупатель воспользоваться туалетом в "АТБ" и почему их нет в свободном доступе.