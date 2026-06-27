Жара плавит асфальт в Украине. Когда температура спадет (видео)

В большинстве регионов объявлен повышенный уровень пожарной опасности

В Ивано-Франковской области из-за сильной жары уже начал плавиться асфальт. В сети показали первые кадры последствий высокой температуры.

Об этом сообщают местные каналы. В субботу, 27 июня, в Ивано-Франковске днем было свыше +30 градусов.

"Асфальт уже плавится во Франковске. И сегодня еще не максимальная жара, дальше больше", — говорится в сообщении.

На видео видно, что небольшие участки дороги с асфальтовым покрытием легко деформируются от нажатия руками. То есть действие легкового автомобиля или грузовика может еще больше деформировать покрытие. Кроме того, значительное влияние на асфальт оказывает солнце.

Спадет ли жара до конца июня

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, жара ожидается в Украине до 1 июля. С 27 по 29 июля она будет накрывать преимущественно западные, северные области, а с 30 июня дойдет до восточных и центральных регионов. Ожидается до +35 градусов днем и до +25 градусов ночью. Местами возможны небольшие осадки, которые не принесут похолодания.

Погода в Украине 28 июня. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 июня. Данные: Укргидрометцентр

Из-за жары в большинстве регионов объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Людей призывают быть осторожными и избегать длительного пребывания на солнце с 11:00 до 16:00.

Предупреждение о повышенной пожарной опасности 27-28 июня

Напомним, что есть несколько способов, как охладить комнату в сильную жару, если нет кондиционера. В этом поможет обычная фольга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украину накроет мощная волна жары летом и сколько она продлится.