Совсем не состарился? Как сейчас выглядит 87-летний Кучма (фото, видео)

Редкое появление бывшего президента в Верховной Раде

В День Конституции Украины внимание украинцев сосредоточено не только на юбилее Основного Закона, но и на появление второго президента Украины Леонида Кучмы в публичном пространстве. 28 июня Конституции исполнилось 30 лет, а на торжественном заседании в Верховной Раде 87-летнего политика отметили почетной наградой.

Леониду Кучме вручили нагрудный знак Верховной Рады Украины "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Чорновила. Момент награждения попал на видео, которым в своем Telegram-канале поделился народный депутат Николай Тищенко.

На мероприятие экс-президент пришел в классическом темном костюме и светло-голубой рубашке. Несмотря на почтенный возраст, Кучма старался держать осанку, сохраняя ту самую деловую сосредоточенность, которую многие помнят еще с начала 2000-х. Второй президент Украины будто совсем не состарился.

Фото: пресс-служба Леонида Кучмы

Напомним, что Леониду Кучме 87 лет. Он возглавлял Украину с 1994 по 2005 год, а именно при его президентстве, 28 июня 1996 года, Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Кучма до президентства.