Зовсім не постарів? Як зараз виглядає 87-річний Кучма (фото, відео)

Рідкісна поява колишнього президента у Верховній Раді

У День Конституції України увагу українців зосереджене не лише на ювілеї Основного Закону, а й на появу другого президента України Леоніда Кучми у публічному просторі. 28 червня Конституції виповнилося 30 років, а під час урочистого засідання у Верховній Раді 87-річного політика відзначили почесною нагородою.

Леоніду Кучмі вручили нагрудний знак Верховної Ради України "За розбудову парламентаризму" імені В'ячеслава Чорновола. Момент нагородження потрапив на відео, яким у своєму Telegram-каналі поділився народний депутат Микола Тищенко.

На урочистий захід експрезидент прийшов у класичному темному костюмі та світло-блакитній сорочці. Попри поважний вік, Кучма старався тримати поставу, зберігаючи ту саму ділову зосередженість, яку багато хто пам'ятає ще з початку 2000-х. Другий президент України ніби зовсім не постарів.

Фото: пресслужба Леоніда Кучми

Нагадаємо, що Леоніду Кучмі 87 років. Він очолював Україну з 1994 по 2005 рік, а саме за його президентства, 28 червня 1996 року, Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мав Кучма до президентства.