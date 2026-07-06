Гороскоп на 7 июля: Ракам - экономия, Козерогам - важные семейные вопросы
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День сулит приятные впечатления
Одним знакам завтра предстоит принимать важные решения, другим — наслаждаться заслуженными результатами своего труда, сообщает "Телеграф".
Овен (21 марта — 19 апреля)
Завтра вас ждет день небольших побед. Вы сможете решить вопрос, который долго откладывали, и почувствуете облегчение. Не исключено, что вечером получите приятное сообщение от человека, с которым давно не общались.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Уделите внимание тому, что приносит вам удовольствие. Завтра не стоит загружать себя лишними обязанностями — иногда отдых оказывается гораздо продуктивнее. Возможны удачные покупки или выгодное предложение.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Ваше любопытство приведет к неожиданным открытиям. День благоприятен для обучения, поиска новой информации и общения. Не исключено, что случайная встреча поможет вам взглянуть на привычную ситуацию под другим углом.
Рак (21 июня — 22 июля)
Завтра стоит прислушаться к близким людям. Их советы могут оказаться ценнее, чем вы думаете. В финансовых вопросах лучше проявить осторожность и не совершать спонтанных трат.
Лев (23 июля — 22 августа)
Перед вами откроется возможность проявить свои таланты. Не отказывайтесь от участия в новых проектах или мероприятиях. Ваш энтузиазм окажется заразительным и поможет привлечь единомышленников.
Дева (23 августа — 22 сентября)
День будет благоприятен для наведения порядка — как в делах, так и в мыслях. Завершение старых задач освободит место для новых возможностей. Вечер подарит ощущение спокойствия и гармонии.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Завтра судьба может свести вас с человеком, который сыграет важную роль в ближайшем будущем. Будьте открыты к новым знакомствам и не бойтесь говорить о своих идеях — они найдут поддержку.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Не пытайтесь контролировать все вокруг. Иногда события складываются лучше, если позволить им идти своим чередом. Во второй половине дня возможны приятные новости, связанные с работой или личной жизнью.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Ваш оптимизм станет главным преимуществом. Даже если что-то пойдет не по плану, вы быстро найдете выход из ситуации. День благоприятен для спорта, прогулок и любых активных занятий.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Завтра вам удастся произвести хорошее впечатление на окружающих. Это подходящий момент для деловых переговоров, обсуждения новых идей или важных семейных вопросов. Не бойтесь брать инициативу в свои руки.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вас может вдохновить неожиданная идея, которая со временем перерастет в нечто большее. Не игнорируйте творческие порывы и записывайте все интересные мысли — одна из них окажется особенно ценной.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
День принесет чувство внутреннего равновесия. Вы сможете спокойно разобраться с вопросами, которые раньше вызывали тревогу. Хорошее время для общения с близкими, планирования будущего и небольших приятных сюрпризов для себя.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.