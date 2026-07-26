Бензин бьет новые рекорды: сколько теперь стоит заправить автомобиль на АЗС

Стоимость полного бака заметно отличается в зависимости от выбранной сети

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Украинские водители снова столкнулись с повышением цен на бензин и дизельное топливо. К концу июля стоимость на некоторых заправках перевалила за 85 гривен, а дизель обойдется порядка 90 грн.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как изменились ценники на АЗС, где стоимость топлива выросла больше всего и сколько сейчас придется заплатить за заправку автомобиля.

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Ценники на заправках сейчас выглядят так:

А-95 — до 85,4 грн/л;

— до 85,4 грн/л; А-95 премиум — до 88–89 грн/л;

— до 88–89 грн/л; Дизель — около 90 грн/л;

— около 90 грн/л; Автогаз — около 40–42 грн/л.

Цены на бензин в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Разница между сетям остается заметной. На некоторых АЗС можно сэкономить, а на некоторых заправках цены уже вплотную приближаются к новым максимумам.

Добавим, что по данным портала "Минфин", по состоянию на пятницу, 24 июля, цены выглядели следующим образом:

А-95 — от 67,90 до 83,99 грн/л;

— от 67,90 до 83,99 грн/л; А-95 премиум — от 76,95 до 86,99 грн/л;

— от 76,95 до 86,99 грн/л; Дизель — от 78,99 до 92,30 грн/л;

Автогаз — от 38,30 до 42,00 грн/л.

Цены на топливо 24 июля. Скриншот: Минфин

Реальный ценовой потолок на бензин и дизель

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в блиц-интервью "Телеграфу" говорил, что для дискаунтеров (не для премиум-заправок, где из-за большой розничной маржи ситуация другая) потолок сегодня составляет примерно 85–87 грн.

"Более высокой цены пока не вижу — ни на бензин, ни на дизель. Кстати, мы уже видим, что цены на них постепенно выравниваются, тогда как дизель раньше опережал бензин", — сказал он.

Также мы поинтересовались, сбудется ли прогноз, что дизель подорожает до 90 грн. Он ответил, что это зависит от заправки.

"На станциях премиум-класса подойти к такой цене вполне возможно, этого я не исключаю. А вот для дискаунтеров такой цены пока не будет ни по дизелю, ни по бензину. Разница в ценах между дискаунтерами и премиум-заправками у нас достаточно большая", — объяснил Омельченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец поделился секретом экономной заправки.