Забудьте о ёршиках для туалета: их заменяют на гигиеничную и продуманную альтернативу

В то же время, система имеет ограничения

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Долгое время во многих туалетах мира ёршики служили незаменимым средством для поддержания гигиены. Однако в последнее время в тренды вырывается новое более прогрессивное решение.

Об этом пишет Oeste Geral. Речь идет о системах со сменными насадками. Они, в частности, уменьшают контакт с наиболее загрязненными участками унитаза.

Вместо традиционного ёршика используется многоразовая ручка и сменная насадка, прикрепленная к концу. После чистки выбрасывается только та часть, которая соприкасалась с грязью.

"Также это позволяет избежать хранения влажного ёршика рядом с унитазом. Во многих моделях сменная часть уже содержит чистящее средство, которое активируется при контакте с водой", — говорится в статье.

Ёршик со смненной насадкой

В то же время, система имеет ограничения. Образование отходов и стоимость замены — факторы, которые следует оценить перед переходом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одна незаметная деталь в стиральной машине может стать причиной затхлого запаха одежды, если ее регулярно не очищать. Многие даже не догадываются о ней.