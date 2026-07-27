Смертельно ядовитая рыба терроризирует россиян и европейцев: есть угроза и для Украины
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Такую рыбу уже фиксируют в Черном море, а потепление может способствовать распространению
Рыба-фугу, известная своим отравлением, приближается к Украине. Ее уже массово вылавливают не только в тропических и субтропических водах, но и в соседних с Украиной странах и популярных местах отдыха. Речь идет о Lagocephalus sceleratus из этой семьи рыб.
Только в этом году – десятки сообщений. Одни из них не сильно вызывают беспокойство, ведь походят из Приморья в России. Там рыба-фугу массово выбрасывается на берег и попадает в сетки рыбаков. Приморский край на Дальнем Востоке расположен примерно в 7000 км к востоку от Украины.
Более опасным для Украины является проникновение рыбы в Средиземное море. Рыбу-фугу уже фиксировали в Греции, Турции, Кипре. Отдельные особи встречались в Адриатическом, возле Черногории.
В Греции эта невероятно ядовитая рыба уже стала настоящей национальной проблемой. Вид попал в Средиземное море в Красное после открытия Суэцкого канала.
Они не только представляют опасность в случае употребления в пищу. Рыбы-фугу активно пожирают рыбу, из-за чего уменьшаются выловы, огромными зубами они разгрызают рыболовные сетки и даже могут укусить человека. Рыбакам даже платит государство за то, чтобы они сообщали о выловленной рыбе и сдавали ее за более 270 грн за килограмм.
Рыба фугу имеет четыре больших сросшихся зуба, напоминающих клюв попугая. Они легко перекусывают металлические крючки, рыболовные сетки, человеческие кости и могут откусить палец. Подобный случай произошел в Турции – рыба атаковала ребенка. В Греции из-за риска на некоторых пляжах установили защитные сетки.
Рыба-фугу содержит смертельный токсин
Рыба фугу опасна из-за сильного нервно-паралитического яда тетродотоксин, который содержится в ее внутренних органах, и острые зубы, способные нанести тяжелые травмы. Одна рыба содержит дозу токсина, которой достаточно для гибели нескольких десятков человек.
Угрожает ли рыба-фугу Украине
Государственная экологическая инспекция в прошлом году выпустила отдельное уведомление о рыбе. Ее официальное название тетраодон серебристый и она может раздуваться как шар. Как подчеркнули специалисты, впервые рыбу заметили в Черном море у берегов Украины в 2014 году. Температура моря летом – как раз для этих рыб.
"Из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, угрожающий биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей", — говорят в Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.
Кроме тетродотоксин и сверхпрочных челюстей, тетраодон вредит и другим образом — питается моллюсками, рыбой, ракообразными, вытесняя местные виды.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских инвазивных видах, которые нанесли ущерб в США. Речь идет не только о рыбах.