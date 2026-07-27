Над этим местом не летают птицы: что скрывает загадочный холм недалеко от Днепра

Есть несколько версий возникновения этого майдана

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В Днепропетровской области есть место, которое чаще показывают с высоты птичьего полета. С земли оно выглядит как один из многих холмов. Но если посмотреть выше, перед глазами появляется знак, чем-то напоминающий краба. Его называют Мавринский майдан, и уже много лет считают не просто археологическим объектом, а местом с загадкой и собственным "характером".

Где находится Мавринский майдан и как выглядит

Мавринский майдан расположен в Павлоградском районе, возле села Межирич, примерно в 70 километрах от Днепра, на берегу реки Волчьей. Это земляное сооружение необычной формы: срезанный конус с углублением в центре, от которого расходятся три вытянутых вала. Они выглядят как извивающиеся "лучи" и ориентированы на восток, запад и юг.

Мавринский майдан в Днепропетровской области. Фото: etnoxata.com.ua

Как появился Мавринский майдан

Самое приземленное объяснение происхождения майдана связано с хозяйственной деятельностью XVII–XVIII веков. По академической версии, здесь находился древний курган, который позже раскопали ради добычи селитры.

Грунт из кургана вынимали, складывали рядом и обрабатывали, вываривая селитру. Именно эти насыпи и образовали боковые "лучи" майдана. Такой процесс мог длиться годами, а иногда и десятилетиями.

Но есть и другие версии происхождения Мавринского майдана. Одна из популярных гипотез — археоастрономическая. Сторонники этой версии обращают внимание на симметрию майдана и ориентацию валов. Считается, что во время весеннего равноденствия солнце заходит точно в один из "проемов", что может говорить о его роли как древнего календаря или обсерватории.

Памятный знак на территории Мавринского майдана. Фото: kamenskoe.city

Краевед Роман Никифоров, который изучает подобные объекты более 20 лет, выдвигает еще более смелую гипотезу. По его мнению, Мавринский майдан может быть храмом-обсерваторией возрастом около 8600 лет. В таком случае это не просто древнее сооружение, а потенциально одно из самых старых на Земле — возможно, связанное с культурой Аратты.

Есть и версия, связанная с запорожскими казаками. Согласно ей, майдан использовался как сторожевой пункт. Историк Дмитрий Яворницкий писал, что курганы часто служили наблюдательными точками для контроля передвижения татар. Казаки могли использовать уже существующие насыпи и приспосабливать их под свои нужды.

Возле Мавринского майдана не растут деревья. Фото: nashemisto.dp.ua

Интересные факты про Мавринский майдан

С Мавринским майданом связано немало наблюдений, которые до сих пор вызывают вопросы.

Говорят, что птицы почти не пролетают над его центром. Это объясняют особой циркуляцией воздуха. Ветер здесь может формировать вертикальные вихри.

Необычным считается и сам грунт. Он не размывается дождями и не выдувается ветром, хорошо пропускает влагу. После осадков внутри майдана не образуются лужи, а вокруг практически не растут деревья — только степная трава и редкие кустарники.

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