Над этим местом не летают птицы: что скрывает загадочный холм недалеко от Днепра
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Есть несколько версий возникновения этого майдана
В Днепропетровской области есть место, которое чаще показывают с высоты птичьего полета. С земли оно выглядит как один из многих холмов. Но если посмотреть выше, перед глазами появляется знак, чем-то напоминающий краба. Его называют Мавринский майдан, и уже много лет считают не просто археологическим объектом, а местом с загадкой и собственным "характером".
Где находится Мавринский майдан и как выглядит
Мавринский майдан расположен в Павлоградском районе, возле села Межирич, примерно в 70 километрах от Днепра, на берегу реки Волчьей. Это земляное сооружение необычной формы: срезанный конус с углублением в центре, от которого расходятся три вытянутых вала. Они выглядят как извивающиеся "лучи" и ориентированы на восток, запад и юг.
Как появился Мавринский майдан
Самое приземленное объяснение происхождения майдана связано с хозяйственной деятельностью XVII–XVIII веков. По академической версии, здесь находился древний курган, который позже раскопали ради добычи селитры.
Грунт из кургана вынимали, складывали рядом и обрабатывали, вываривая селитру. Именно эти насыпи и образовали боковые "лучи" майдана. Такой процесс мог длиться годами, а иногда и десятилетиями.
Но есть и другие версии происхождения Мавринского майдана. Одна из популярных гипотез — археоастрономическая. Сторонники этой версии обращают внимание на симметрию майдана и ориентацию валов. Считается, что во время весеннего равноденствия солнце заходит точно в один из "проемов", что может говорить о его роли как древнего календаря или обсерватории.
Краевед Роман Никифоров, который изучает подобные объекты более 20 лет, выдвигает еще более смелую гипотезу. По его мнению, Мавринский майдан может быть храмом-обсерваторией возрастом около 8600 лет. В таком случае это не просто древнее сооружение, а потенциально одно из самых старых на Земле — возможно, связанное с культурой Аратты.
Есть и версия, связанная с запорожскими казаками. Согласно ей, майдан использовался как сторожевой пункт. Историк Дмитрий Яворницкий писал, что курганы часто служили наблюдательными точками для контроля передвижения татар. Казаки могли использовать уже существующие насыпи и приспосабливать их под свои нужды.
Интересные факты про Мавринский майдан
- С Мавринским майданом связано немало наблюдений, которые до сих пор вызывают вопросы.
- Говорят, что птицы почти не пролетают над его центром. Это объясняют особой циркуляцией воздуха. Ветер здесь может формировать вертикальные вихри.
- Необычным считается и сам грунт. Он не размывается дождями и не выдувается ветром, хорошо пропускает влагу. После осадков внутри майдана не образуются лужи, а вокруг практически не растут деревья — только степная трава и редкие кустарники.
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