Украину атакуют реактивные "Бандероли": какие города в опасности и почему это странное оружие (карта)

Удары данным беспилотников фиксируются на протяжении последних нескольких недель

Дрон "Бандероль" Россия начала применять в войне против Украины. Это полумифическое реактивное оружие, которое пока остается не полностью изученным.

"Телеграф" рассказывает о том, что уже известно о, возможно, новом российском БПЛА. Удары данным беспилотников фиксируются на протяжении последних нескольких недель, в частности в Одесской области. Например, об ударе ним писали 5 мая.

Дрон "Бандероль"

Информации в открытых источниках по данному дрону очень мало. Небольшую заметку о нем можно найти на портале "Война и санкции" от ГУР МОУ. Характеристики его там не приводятся, однако, по данным разведки, к производству оружия могут быть причастны российские компании АО "КРОНШТАДТ" и АО "КТ — БЕЗПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ". Примечательным является то, что на сайте данный дрон помещен в категорию барражирующих боеприпасов.

Дрон Бандероль. Фото иллюстративное

Стоит отметить, что перед появлением информации об ударах новых дронов по Украине компания "Кронштадт" (19 февраля) сообщала об успешном контрольном облете нового БПЛА, однако название беспилотника не указывала.

Более подробно высказывался по этой теме специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш". Он даже приводил его возможные приблизительные характеристики.

Характеристики:

барражирующий боеприпас;

тип двигателя — реактивный;

скорость — 400-500 километров в час.

"Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока не известны. Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестное КАБ, не понятно", — писал флеш 26 апреля.

4 мая появилось немного больше информации о "Бандероли". Сергей "Флеш" сообщил, что новый БПЛА залетел вглубь Украины. Также были раскрыты еще некоторые характеристики:

дистанция полета — дальняя (не менее 200 километров);

боевая часть — около 100 килограмм.

"Мы давно знаем, с чем имеем дело. Но я не имею права разглашать информацию по этому БПЛА раньше официальных источников", — отметил эксперт.

Куда может долететь "Бандероль"

Если верить информации Сергея "Флеша", то выходит, что новое вражеское оружие несет угрозу для многих украинских городов, ведь его дальность составляет как минимум 200 километров. C такими характеристиками он теоретически может достать, например, до Запорожья, Харькова, Одессы, Днепра или даже Киева.

"Бандероль" — миф или реальность?

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" заявил, что пока не может быть уверен в том, что "Бандероль" вообще существует. По его словам, во всей этой истории есть странности.

"Говорят, что, по сообщениям украинской разведки, к их производству может иметь отношение компания Кронштадт. Ну я знаю, что выпускает Кронштадт. Смотрю, точно в 18-м или 19-м году у них был дрон, назывался "Бандероль". Этот дрон для того, чтобы в районы удаленные вместо почты отвозить грузы от 10 до 50 килограммов.

Я говорю, если там газотурбинный двигатель, то даже если он там сработал и взорвался, то должны быть хоть какие-то запчасти, хоть половина лопатки. Покажите что-нибудь. Хоть одно фото этой "Бандероли" есть или нет? Нет", — отмечает Криволап

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью Россию атаковали больше ста беспилотников, которые долетели даже до Москвы.