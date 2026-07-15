Испугался доставки в ТЦК и сломал копу нос: какой приговор вынесли ухилянту

С учетом всех обстоятельств, решение суда могло быть значительно строже

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В Харьковской области мужчина напал на правоохранителя после того, как ему предложили проехать в ТЦК. Полицейский получил тяжелые травмы, а ухилянт оказался на скамье подсудимых.

Более подробно о том, какое наказание он теперь понесет, расскажет "Телеграф" со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел в поселке Шаровка Богодуховского района Харьковской области. Как отмечается в материалах суда, патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2101 из-за того, что водитель ехал непристегнутым. В ходе проверки правоохранители также выявили признаки других нарушений — управление транспортом в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Когда полицейские проверили мужчину по базе данных, выяснилось, что он состоит на учете как лицо, уклоняющееся от исполнения воинского долга. После этого ему предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для решения вопроса административной ответственности.

По данным суда, именно в этот момент мужчина начал вести себя агрессивно. Он внезапно ударил одного из полицейских кулаком в лицо, нанеся ему перелом костей носа, после чего скрылся с места происшествия.

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После нападения мужчина некоторое время прятался в лесу, а затем выехал на заработки в Черновцы. Там его позже задержали правоохранители.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что событие произошло вечером, а сам он испугался принудительной доставки в ТЦК. По его словам, он якобы намеревался самостоятельно явиться в военкомат уже на следующий день.

Богодуховский районный суд Харьковской области признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение правоохранителю телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Суд назначил ему два года лишения свободы. В то же время, осужденного освободили от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью два года. После оглашения приговора мужчину уволили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как наказали украинца, "добавившего" себе ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации.