Вины не признает. Экс-комбриг 155-й бригады Лучанов в суде выглядит невеселым (репортаж Яна Доброносова)

На момент задержания военнослужащий находился в СЗЧ

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В Ракитнянском районном суде Киевской области избирают меру пресечения экс-командиру 155 ОМБР Станиславу Лучанову. Его и военных бригады подозревают в убийстве двух братьев Мосейчук в селе Калиновка (Киевская область).

На суде присутствует корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как видно на фото, что он сделал, Лучанов выглядит очень грустным. В начале заседания он заявил, что не признает вину и не согласен с выдвинутыми обвинениями.

Лучанов в зале суда. Фото: Ян Доброносов

Он выглядит напряженным. Фото: Ян Доброносов

Судебное заседание. Фото: Ян Доброносов

Судья по делу Лучанова. Фото: Ян Доброносов

За что задержали Лучанова

Комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова задержали накануне по подозрению в похищении и убийстве людей. По данным Hromadske, в ночь на 28 июня 2026 года группа людей прибыла в дом двух братьев в селе Калиновка Киевской области. Несколько из них ворвались во двор частного дома, силой увезли мужчин и убили их.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению могли быть причастны военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады, среди которых командир одного из батальонов и главный сержант бригады.

Погибшими оказались братья Максим и Роман Мосейчуки. По одной из версий, их могли убить на фоне бытового конфликта с супругой экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

Военная служба правопорядка объявила Станиславу Лучанову и другим установленным фигурантам подозрения по статьям о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, в чем подозревают Станислава Лучанова. Собрали главное о нем, убийстве и 155-й отдельной механизированной бригаде.