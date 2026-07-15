Женщина украла товар с "АТБ" на 1 тысячу гривен: суд вынес неожиданный приговор

Она объяснила кражу заботой о собаке

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Во Львове суд рассмотрел дело женщины, пытавшейся вынести из супермаркета "АТБ" неоплаченный товар. Дело закончилось лишением свободы украинки.

Как установили правоохранители, женщина спрятала в рюкзак разные продукты и вещи общей стоимостью более 1000 гривен, передает "Телеграф" со ссылкой на решение суда. Среди них были мужские носки, колбаса, глазированные сырки, десерты, шоколад, лимон и кофе.

Когда на выходе охранники попросили показать содержимое сумки, женщина попыталась скрыться. Она перебежала дорогу, но ее догнали. При проверке в рюкзаке также нашли необычные вещи: парик, стоматологический инструмент, складной нож и двустороннюю куртку.

Решение суда. Фото: Единый реестр судебных решений

В суде женщина признала свою вину и рассказала, что пошла на преступление из-за сложных обстоятельств — по ее словам, у нее была маленькая собака, которую нечем было кормить. В то же время, корма для животного среди похищенных товаров не было.

Обвиняемая заявила об искреннем раскаянии и сообщила, что перечислила 20 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако учитывая предыдущую судимость за разбой, Франковский районный суд Львова назначил наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание может грозить человеку, который нашел чужой кошелек, но решил не возвращать его владельцу.