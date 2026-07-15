Злякався доставки в ТЦК і зламав копу ніс: який вирок винесли ухилянту

З урахуванням усіх обставин, рішення суду могло б бути значно суворішим

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На Харківщині чоловік напав на правоохоронця після того, як йому запропонували проїхати до ТЦК. Поліцейський отримав тяжкі травми, а ухилянт опинився на лаві підсудних.

Докладніше про те, яке покарання він тепер понесе, розповість "Телеграф" із посиланням на рішення суду.

Інцидент стався у селищі Шарівка Богодухівського району Харківської області. Як зазначається у матеріалах суду, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2101 через те, що водій їхав непристебнутим. Під час перевірки правоохоронці також виявили ознаки інших порушень — керування транспортом у стані сп'яніння та без посвідчення водія.

Коли поліцейські перевірили чоловіка за базою даних, з'ясувалося, що він перебуває на обліку як особа, яка ухиляється від виконання військового обов'язку. Після цього йому запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення питання щодо адміністративної відповідальності.

За даними суду, саме в цей момент чоловік почав поводитися агресивно. Він раптово вдарив одного з поліцейських кулаком в обличчя, завдавши йому перелому кісток носа, після чого втік з місця події.

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Після нападу чоловік певний час переховувався у лісі, а згодом виїхав на заробітки до Чернівців. Саме там його пізніше затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що подія сталася ввечері, а сам він злякався примусової доставки до ТЦК. За його словами, він нібито мав намір самостійно з'явитися до військкомату вже наступного дня.

Богодухівський районний суд Харківської області визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Суд призначив йому два роки позбавлення волі. Водночас засудженого звільнили від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Після оголошення вироку чоловіка звільнили з-під варти прямо у залі суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як покарали українця, який "додав" собі дитину, аби отримати відстрочку від мобілізації.