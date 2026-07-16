Как не переплачивать: какие акционные товары в "АТБ" выгодно брать впрок

Перед покупкой следует проверять срок годности и цену за единицу

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Сэкономить средства и выгодно купить товары можно на акциях — иногда скидки составляют более 30% начальной стоимости, а на отдельные позиции могут достигать и 50%. Однако далеко не каждое выгодное предложение означает, что товар следует покупать в большом количестве.

"Телеграф" собрал перечень товаров, на которых действительно можно сэкономить, если приобрести их во время распродажи.

Что выгодно покупать с запасом

В первую очередь следует обращать внимание на товары длительного хранения. К ним относятся бытовая химия — стиральные порошки, капсулы и стиральные гели, кондиционеры для белья, средства для мытья посуды и уборки. Также можно смело покупать впрок зубную пасту, шампуни, мыло, туалетную бумагу и другие средства личной гигиены.

Среди продуктов наиболее пригодными для длительного хранения крупы, макаронные изделия, сахар, соль, растительное масло и разнообразные консервы. Хорошим выбором могут стать также чай, кофе, какао и сгущенка.

Что из товаров длительного хранения сейчас можно купить на акциях в "АТБ"

Бытовая химия

Моющее средство. Гель для стирки 1,08л Savex — 188.90 грн

Гель для стирки 4кг WASH&FREE универсальный — 161.00 грн

Гель для стирки 2,1 кг WASH&FREE универсальный — 99.90 грн

Средство моющее синтетичное 19 шт WASH & FREE жидкое в капсулах — 176.00 грн

Средство моющее синтетичное 2,1 кг Tide Aqua Puder Color м/уп — 269.90 грн.

Акции на стиральные средства в "АТБ"

Кофе и чай

Кофе 150г Nescafe Espresso растворимый с густой пенкой м/уп — 294.90 грн

Чай 80 г Своя Линия черный с бергамотом Black Royal Tea — 39.30 грн

Чай 80г МОНОМАХ KENYA кенийский черный листовой — 55.90 грн

Чай 80 г МОНОМАХ EARL GREY черный цейлонский — 55.90 грн

Чай 80 г МОНОМАХ MON PLAISIR черный цейлон с шиповником — 58.30 грн

Кофе 280 г Nescafe Gold растворимый сублимированный — 422.90 грн

Кофе 200 г Nescafe Gold растворимый сублимированный м/уп — 312.90 грн

Чай 100г De Luxe Foods&Goods Selected зеленый байховый с жасмином — 55.90 грн.

Акции на кофе и чай в "АТБ"

Консервы и паштеты

Консервы 180 г Roja Seafood Печень трески ж/б — 132.90 грн

Консервы 325г Своя линия Курица в собственном бескостном соке — 66.80 грн

Консервы 170 г De Luxe Foods & Goods Selected Филе скумбрии в томатном соусе — 76.90 грн

Консервы 160 г Своя Линия Паштет шпротный ж/б — 44.90 грн

Паштет 250 г Profi индюшачий — 47.20 грн

Консервы 250 г Своя Линия Несколько балтийских неразобранных обжаренных в томате — 52.90 грн

Консервы 185 г De Luxe Foods & Goods Selected Тунец кусочками в собственном соке — 69.50 грн

Консервы 185 г De Luxe Foods & Goods Selected Тунец кусочками в масле – 69.50 грн.

Акции на мясные и рыбные консервы в "АТБ"

Как получить максимальную выгоду

Перед покупкой следует проверить срок годности товара и сравнить цену за килограмм, литр или штуку. Нередко большие упаковки обходятся дешевле, чем несколько мелких, даже если скидка на них меньше. В то же время следует избегать закупки скоропортящихся продуктов только по привлекательной цене. Даже значительная скидка не принесет экономии, если часть товаров придется выкинуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети "АТБ" есть несколько бесплатных услуг для покупателей, о которых знают не все. Среди них – возможность воспользоваться туалетом.