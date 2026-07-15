У "АТБ" появился "новый" отдел: покупатели уже заценили (фото)

Новый формат уже доступен в нескольких регионах

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В магазинах "АТБ" покупатели заметили обновление, сразу привлекшее внимание. Вместо привычных полок появились отдельные мясные прилавки.

Один из таких обновленных отделов увидела киевлянка и поделилась впечатлениями в соцсетях. В своем сообщении под ником natalia.miheya в Threads она показала новую зону с мясными изделиями и свежим мясом.

Речь идет об отделе "Гастро Риночок", который сеть постепенно внедряет в своих магазинах. Ранее "Телеграф" также побывал в такой зоне в одном из супермаркетов "АТБ" и показал, как выглядит новый формат.

Детальнее в материале: "Широкий выбор, очереди и более низкие цены: как в "АТБ" выглядит новый отдел с мясом (фото)".

Пока такие мясные прилавки работают не во всех городах, ведь проект только расширяют. Оценить новый формат могут жители Киевщины, Киева, Одессы, Днепра, Полтавы и Винницы.

На прилавках покупатели могут найти разные виды охлажденной птицы – филе индейки, куриные бедра, голени, крылья, тушки и наборы для супа. Также в продаже есть субпродукты: печень, сердца, желудки и свиные языки.

Кроме того, в отделе представлены свинина, говядина, свежий фарш и готовые к приготовлению маринованные изделия — шашлык и колбаски. Отдельную часть ассортимента составляют сыры, колбасные изделия и разнообразные мясные деликатесы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему кассиры "АТБ" сканируют быстрее, чем покупатели успевают складывать пакеты.