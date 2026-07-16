Еще одна бесплатная фишка "АТБ", о которой никто не знает: что могут дать покупателям просто так

Этой возможностью регулярно пользуются некоторые посетители

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В "АТБ" можно бесплатно получить питьевую воду. Сеть стремится быть лояльной для своих покупателей.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". По его словам, в сеть привозят воду, которую могут дать посетителю, если он попросит попить. Денег за это не берут.

Сотрудник добавил, что питьевую воду по просьбе покупателей регулярно получают дети и старики. Поэтому если возникла внезапная потребность в воде, а купить нет возможности или желания — можно обратиться к работникам "АТБ".

В "АТБ" можно бесплатно получить лед для напитков

Его можно получить в супермаркетах, где стоят кофейные автоматы. Для этого нужно подойти в отдел выпечки и попросить стаканчик со льдом для того, чтобы приготовить в автомате "Айс лате" (кофейный напиток из эспрессо, холодного молока и льда).

Далее вы можете налить в этот стакан любой кофе, необязательно "Айс лате". На кассе вы платите за выбранный кофе, дополнительные деньги за лед в "АТБ" не требуют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шести секретах разумной экономии в "АТБ", о которых знают не все. С ними ваш чек будет гораздо меньше.