Як не переплачувати: які акційні товари в АТБ вигідно брати про запас

Перед покупкою варто перевіряти термін придатності та ціну за одиницю

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Заощадити кошти та вигідно купити товари можна на акціях — іноді знижки становлять понад 30% від початкової вартості, а на окремі позиції можуть сягати й 50%. Проте далеко не кожна вигідна пропозиція означає, що товар варто купувати у великій кількості.

"Телеграф" зібрав перелік товарів, на яких дійсно можна заощадити, якщо придбати їх під час розпродажу.

Що вигідно купувати із запасом

Насамперед варто звертати увагу на товари тривалого зберігання. До них належить побутова хімія — пральні порошки, капсули та гелі для прання, кондиціонери для білизни, засоби для миття посуду й прибирання. Також можна сміливо купувати про запас зубну пасту, шампуні, мило, туалетний папір та інші засоби особистої гігієни.

Серед продуктів найбільш придатними для довготривалого зберігання є крупи, макаронні вироби, цукор, сіль, рослинна олія та різноманітні консерви. Хорошим вибором можуть стати також чай, кава, какао та згущене молоко.

Що з товарів тривалого зберігання зараз можна купити на акціях в АТБ

Побутова хімія

Мийний засіб. Гель для прання 1,08л Savex — 188.90 грн

Гель для прання 4кг WASH&FREE універсальний — 161.00 грн

Гель для прання 2,1 кг WASH & FREE універсальний — 99.90 грн

Засіб миючий синтетичний 19 шт WASH & FREE рідкий в капсулах — 176.00 грн

Засіб миючий синтетичний 2,1 кг Tide Aqua Puder Color м/уп — 269.90 грн.

Акції на пральні засоби в АТБ

Кава та чай

Кава 150г Nescafe Espresso розчинна з густою пінкою м/уп — 294.90 грн

Чай 80 г Своя Лінія чорний з бергамотом Black Royal Tea — 39.30 грн

Чай 80г МОНОМАХ KENYA кенійський чорний листовий — 55.90 грн

Чай 80 г МОНОМАХ EARL GREY чорний цейлонський — 55.90 грн

Чай 80 г МОНОМАХ MON PLAISIR чорний цейлон з шипшиною — 58.30 грн

Кава 280 г Nescafe Gold розчинна сублімована — 422.90 грн

Кава 200 г Nescafe Gold розчинна сублімована м/уп — 312.90 грн

Чай 100г De Luxe Foods&Goods Selected зелений байховий з жасмином — 55.90 грн.

Акції на каву та чай в АТБ

Консерви та паштети

Консерви 180 г Roja Seafood Печінка тріски з/б — 132.90 грн

Консерви 325г Своя лінія Курка у власному соку безкісткове — 66.80 грн

Консерви 170 г De Luxe Foods & Goods Selected Філе скумбрії у томатному соусі — 76.90 грн

Консерви 160 г Своя Лінія Паштет шпротний з/б — 44.90 грн

Паштет 250 г Profi індичий — 47.20 грн

Консерви 250 г Своя Лінія Кілька балтійська нерозібрана обсмажена у томаті — 52.90 грн

Консерви 185 г De Luxe Foods & Goods Selected Тунець шматочками у власному соці — 69.50 грн

Консерви 185 г De Luxe Foods & Goods Selected Тунець шматочками в олії — 69.50 грн.

Акції на м'ясні та рибні консерви в АТБ

Як отримати максимальну вигоду

Перед покупкою варто перевірити термін придатності товару та порівняти ціну за кілограм, літр або штуку. Нерідко великі упаковки обходяться дешевше, ніж кілька дрібних, навіть якщо знижка на них менша. Водночас варто уникати закупівлі швидкопсувних продуктів лише через привабливу ціну. Навіть значна знижка не принесе економії, якщо частину товарів доведеться викинути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі АТБ є кілька безкоштовних послуг для покупців, про які знають не всі. Серед них — можливість скористатись туалетом.