Как отпугнуть комаров и мух без химии: рецепт недорогого средства

Народное средство против насекомых готовится из двух продуктов

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Летом окна в квартире очень часто остаются открытыми, и вместе со свежим воздухом в комнаты залетают комары, мошки и мухи. Кроме того, что они мешают спать и отдыхать, еще и кусаются.

Многие используют против насекомых химические аэрозоли. Но есть более простой, дешевый и полностью безопасный способ, который стоит попробовать до того, как тянуться за баллончиком с инсектицидом.

Как отпугнуть насекомых

Насекомых может отпугнуть смесь пищевой соды и кофейной гущи, пишет портал Super express. Дело в том, что резкий аромат кофе, приятный для человека, для многих насекомых, наоборот, невыносим и заставляет их держаться подальше от источника запаха.

Пищевая сода в этом случае выполняет двойную функцию. Она хорошо впитывает влагу, не давая кофейной гуще заплесневеть, и одновременно усиливает резкость запаха, создавая дополнительный барьер для летающих вредителей.

Как приготовить средство от комаров и мух

Все, что нужно сделать — смешать сухую кофейную гущу с небольшим количеством пищевой соды и высыпать смесь в небольшую миску или блюдце. Поставьте ее на подоконник рядом с открытым окном.

Чтобы средство работало лучше, стоит регулярно выносить мусор, поддерживать чистоту на кухне и не оставлять на столе спелые фрукты, так как эти запахи привлекают мух.

В то же время отмечается, что смесь соды и кофейной гущи не дает стопроцентной гарантии защиты от комаров и мух. Но благодаря дешевизне и простоте этот способ стоит того, чтобы его попробовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие изменения в теле притягивают комаров.