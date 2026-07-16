Укр

Как отпугнуть комаров и мух без химии: рецепт недорогого средства

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
От насекомых летом нет отбоя
От насекомых летом нет отбоя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Народное средство против насекомых готовится из двух продуктов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Летом окна в квартире очень часто остаются открытыми, и вместе со свежим воздухом в комнаты залетают комары, мошки и мухи. Кроме того, что они мешают спать и отдыхать, еще и кусаются.

Многие используют против насекомых химические аэрозоли. Но есть более простой, дешевый и полностью безопасный способ, который стоит попробовать до того, как тянуться за баллончиком с инсектицидом.

Как отпугнуть насекомых

Насекомых может отпугнуть смесь пищевой соды и кофейной гущи, пишет портал Super express. Дело в том, что резкий аромат кофе, приятный для человека, для многих насекомых, наоборот, невыносим и заставляет их держаться подальше от источника запаха.

Пищевая сода в этом случае выполняет двойную функцию. Она хорошо впитывает влагу, не давая кофейной гуще заплесневеть, и одновременно усиливает резкость запаха, создавая дополнительный барьер для летающих вредителей.

Как приготовить средство от комаров и мух

Все, что нужно сделать — смешать сухую кофейную гущу с небольшим количеством пищевой соды и высыпать смесь в небольшую миску или блюдце. Поставьте ее на подоконник рядом с открытым окном.

Чтобы средство работало лучше, стоит регулярно выносить мусор, поддерживать чистоту на кухне и не оставлять на столе спелые фрукты, так как эти запахи привлекают мух.

Какие запахи пугают комаров и мошек
Кофе. Фото: noviydoctor.com

В то же время отмечается, что смесь соды и кофейной гущи не дает стопроцентной гарантии защиты от комаров и мух. Но благодаря дешевизне и простоте этот способ стоит того, чтобы его попробовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие изменения в теле притягивают комаров.

Теги:
#Комары #Насекомые #Лайфхак #Мошки