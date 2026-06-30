Комаров привлекает одна вещь. Как насекомые определяют, кого кусать

Комары воспринимают мир не так, как люди

Многие не знают, что у комаров есть несколько механизмов поиска объекта. То есть если насекомое кусает, в большинстве своем, — это не случайность.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик. По его словам, комары используют для поиска специальные сенсоры.

"Дальнейшая реакция начинается с увеличения концентрации CO₂. То есть где-то на расстоянии 50 метров у них включается уже активный поиск. А потом начинают включаться другие сенсоры — это тоже химический, но здесь они уже воспринимают индивидуальные запахи человека… Затем включаются другие сенсоры на жирные кислоты, аммиак и, самое главное, молочную кислоту", — говорит Шпарик.

Он отмечает, что по результатам многих экспериментов было установлено, что химические вещества, составляющие смесь пота, и привлекают комара.

"И проведено также интересное исследование, что CO₂ в совокупности с молочной кислотой оказывает синергический эффект. CO₂ усиливает — я так понимаю — восприятие рецептором комара молочной кислоты, и комар тогда летит уже более целенаправленно. Затем он подлетает ближе, и уже идет наводка на тепло тела", — объясняет энтомолог.

Шпарик добавляет: "Если мы одеты, то часть обнаженной тела она теплее — соответственно, комар садится на более теплое место. Мы часто пытаемся понять насекомых, отталкиваясь от собственного облика — от того, как мы воспринимаем мир, — а насекомые воспринимают мир совсем по-другому. Это скорее химический мир".

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