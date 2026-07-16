Як відлякати комарів і мух без хімії: рецепт недорогого засобу
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Народний засіб проти комах готується з двох продуктів
Улітку вікна в квартирі дуже часто залишаються відчиненими, і разом зі свіжим повітрям до кімнат залітають комарі, мошки та мухи. Крім того, що вони заважають спати й відпочивати, ще й кусаються. Багато хто використовує проти комах хімічні аерозолі. Але є простіший, дешевший і повністю безпечний спосіб, який варто спробувати до того, як тягнутися за балончиком з інсектицидом.
Як відлякати комах
Комах може відлякати суміш харчової соди та кавової гущі, пише портал Super express. Річ у тім, що різкий аромат кави, приємний для людини, для багатьох комах, навпаки, є нестерпним і змушує їх триматися подалі від джерела запаху. Харчова сода в цьому разі виконує подвійну функцію. Вона добре вбирає вологу, не даючи кавовій гущі запліснявіти, і водночас посилює різкість запаху, створюючи додатковий бар’єр для літаючих шкідників.
Як приготувати засіб від комарів і мух
Усе, що потрібно зробити — змішати суху каву гущу з невеликою кількістю харчової соди та висипати суміш у невелику миску або блюдце. Поставте її на підвіконня поруч із відчиненим вікном.
Щоб засіб працював краще, варто регулярно виносити сміття, підтримувати чистоту на кухні й не залишати на столі стиглі фрукти, оскільки ці запахи приваблюють мух.
Водночас зазначається, що суміш соди та кавової гущі не дає стовідсоткової гарантії захисту від комарів і мух. Але завдяки дешевизні та простоті цей спосіб вартий того, щоб його спробувати.
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