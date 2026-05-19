Кофе не такой, как в кафе? Проверьте, сколько граммов вы насыпаете на чашку

Соотношение кофе и воды имеет значение

Не все задумываются над тем, сколько кофе насыпать в кофеварку. В основном в приготовлении напитка дома большинство ориентируется на собственное ощущение или привычку. Однако именно соотношение кофе и воды определяет, получится ли в чашке насыщенный и ароматный напиток.

Даже если брать качественные зерна и правильное оборудование, результат может огорчить: кофе получится то слишком слабым, то чересчур горьким. Разберемся, как это исправить, опираясь на советы профессиональных бариста.

Сколько кофе нужно на чашку

Именно пропорция ингредиентов, а не сорт зерен или метод помола, больше всего влияет на вкус напитка. Если кофе слишком мало — напиток становится водянистым и пресным, если слишком много — густым и чрезмерно горьким. Найти золотую середину и является главной задачей.

В кафе обычно добавляют примерно 5,5–6 граммов молотого кофе на 100 мл воды, то есть около 12 г на стандартную чашку объемом 200 мл. Эта норма соответствует так называемому "Золотому стандарту чашки", разработанному еще в 1950-х годах профессором Эрнестом Эрлом Локхартом в Массачусетском технологическом институте. В основу стандарта легли не просто математические расчеты, а многолетние исследования вкусовых предпочтений потребителей, пишет Swiezopalona.

Классическое соотношение по этому правилу – 1:18, то есть 55 г кофе на 1 литр воды. При этом отклонение до 10% в любую сторону существенно не портит результат. Есть определенное пространство для маневра в зависимости от личных вкусов.

Золотое соотношение кофе и воды для различных способов заваривания

Метод приготовления кофе существенно меняет требуемые пропорции. Профильное издание Methodicalcoffee рекомендует ориентироваться на такие соотношения кофе и воды:

Фильтр, воронка, капельная кофеварка : 1 часть кофе на 16–18 частей воды

Френч-пресс : 1:12–16 частей воды

Турка : 1:8–10 частей воды

Эспрессо : около 1:2 (небольшой объем, но очень концентрированный)

Если хотите просто понять, сколько ложек кофе засыпать в кофеварку на утреннюю чашку — ориентируйтесь на 2 чайные ложки (примерно 10 г) на 200 мл воды как стартовую точку, а дальше корректируйте под свой вкус.

Следует также помнить о типе обжарки. Зерна светлой обжарки лучше всего раскрываются при большем количестве воды, тогда как темная обжарка требует меньшего разбавления.

Почему кофе может быть кислым или горьким даже при правильной пропорции

Важную роль играет температура воды. Идеальной для заваривания кофе вода 90–96 °C, а не кипяток. Для приготовления напитка лучше использовать фильтрованную или минеральную воду со средней жесткостью. Даже идеальная пропорция не спасет кофе, если вода испорчена хлором или посторонними примесями.

Сколько растворимого кофе сыпать в чашку

С растворимым кофе все проще. Стандартная порция – 1–2 чайные ложки на 200–250 мл воды. Если есть кухонные весы, ориентируйтесь на них, если нет, считайте, что чайная ложка весит примерно 2–2,5 г растворимого кофе.

Стоит один раз найти удачное для себя соотношение и придерживаться его. Тогда вкус кофе будет стабильным каждый раз.