Укр

Больше не нужно стоять на кассе: как пользоваться AI-тележками в "Сильпо" (фото)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новая тележка в "Сильпо" помогает избежать очередей Новость обновлена 07 июля 2026, 22:37
Новая тележка в "Сильпо" помогает избежать очередей. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рассказываем, как работают тележки с искусственным интеллектом в супермаркетах компании

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В сети "Сильпо" появились "умные тележки" с искусственным интеллектом. У клиентов супермаркетов также есть возможность оплачивать покупки через приложение.

Соответствующим видео поделилась пользовательница в соцсети Threads. Однако полный функционал тележек она не раскрывала.

"Новые технолоджи. В "Сильпо" появились AI-тележки, уже затестила", – написала женщина.

Умная тележка в Сильпо
"Умная тележка" в "Сильпо". Фото: Скриншот
AI-тележка в Сильпо добавляет товары в корзину.
Как AI-тележка в "Сільпо" добавляет товары в корзину. Фото: Скриншот

Как пользоваться AI-тележками в "Сильпо"

"Умные тележки" (AI-тележки) в супермаркете позволяют сканировать товары непосредственно во время их добавления, автоматически обновлять сумму чека и оплачивать покупки без очередей через мобильное приложение.

Вот как пошагово пользоваться этой технологией:

  • Подготовка: Убедитесь, что на смартфоне установлено официальное приложение "Сильпо" (доступно в App Store и Google Play). Войдите в свой аккаунт приложения Власний Рахунок.
  • Синхронизация: Включите Bluetooth и отсканируйте QR-код на дисплее умной тележки с помощью смартфона или активируйте режим "Свободнокасса" в приложении.
  • Сканирование и сбор: Укладывайте продукты в тележку. Встроенные камеры ИИ или встроенный сканер распознают товар и добавляют его в вашу виртуальную корзину.
  • Оплата: По завершении покупок подтвердите список товаров на экране тележки или в приложении и произведите оплату банковской картой прямо со своего смартфона.
Как пользоваться умными тележками в Сильпо
Как пользоваться AI-тележками в "Сильпо". Инфографика "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему цены у "АТБ" ниже, чем у "Сильпо". Такое отличие имеет свои причины.

Теги:
#Искусственный интеллект #Инструкция #Сильпо #Инфографика #Тележка