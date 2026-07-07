Больше не нужно стоять на кассе: как пользоваться AI-тележками в "Сильпо" (фото)
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Рассказываем, как работают тележки с искусственным интеллектом в супермаркетах компании
В сети "Сильпо" появились "умные тележки" с искусственным интеллектом. У клиентов супермаркетов также есть возможность оплачивать покупки через приложение.
Соответствующим видео поделилась пользовательница в соцсети Threads. Однако полный функционал тележек она не раскрывала.
"Новые технолоджи. В "Сильпо" появились AI-тележки, уже затестила", – написала женщина.
Как пользоваться AI-тележками в "Сильпо"
"Умные тележки" (AI-тележки) в супермаркете позволяют сканировать товары непосредственно во время их добавления, автоматически обновлять сумму чека и оплачивать покупки без очередей через мобильное приложение.
Вот как пошагово пользоваться этой технологией:
- Подготовка: Убедитесь, что на смартфоне установлено официальное приложение "Сильпо" (доступно в App Store и Google Play). Войдите в свой аккаунт приложения Власний Рахунок.
- Синхронизация: Включите Bluetooth и отсканируйте QR-код на дисплее умной тележки с помощью смартфона или активируйте режим "Свободнокасса" в приложении.
- Сканирование и сбор: Укладывайте продукты в тележку. Встроенные камеры ИИ или встроенный сканер распознают товар и добавляют его в вашу виртуальную корзину.
- Оплата: По завершении покупок подтвердите список товаров на экране тележки или в приложении и произведите оплату банковской картой прямо со своего смартфона.
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