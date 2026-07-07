Больше не нужно стоять на кассе: как пользоваться AI-тележками в "Сильпо" (фото)

Рассказываем, как работают тележки с искусственным интеллектом в супермаркетах компании

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В сети "Сильпо" появились "умные тележки" с искусственным интеллектом. У клиентов супермаркетов также есть возможность оплачивать покупки через приложение.

Соответствующим видео поделилась пользовательница в соцсети Threads. Однако полный функционал тележек она не раскрывала.

"Новые технолоджи. В "Сильпо" появились AI-тележки, уже затестила", – написала женщина.

"Умная тележка" в "Сильпо". Фото: Скриншот

Как AI-тележка в "Сільпо" добавляет товары в корзину. Фото: Скриншот

Как пользоваться AI-тележками в "Сильпо"

"Умные тележки" (AI-тележки) в супермаркете позволяют сканировать товары непосредственно во время их добавления, автоматически обновлять сумму чека и оплачивать покупки без очередей через мобильное приложение.

Вот как пошагово пользоваться этой технологией:

Подготовка: Убедитесь, что на смартфоне установлено официальное приложение "Сильпо" (доступно в App Store и Google Play). Войдите в свой аккаунт приложения Власний Рахунок.

Убедитесь, что на смартфоне установлено официальное приложение "Сильпо" (доступно в App Store и Google Play). Войдите в свой аккаунт приложения Власний Рахунок. Синхронизация: Включите Bluetooth и отсканируйте QR-код на дисплее умной тележки с помощью смартфона или активируйте режим "Свободнокасса" в приложении.

Включите Bluetooth и отсканируйте QR-код на дисплее умной тележки с помощью смартфона или активируйте режим "Свободнокасса" в приложении. Сканирование и сбор : Укладывайте продукты в тележку. Встроенные камеры ИИ или встроенный сканер распознают товар и добавляют его в вашу виртуальную корзину.

: Укладывайте продукты в тележку. Встроенные камеры ИИ или встроенный сканер распознают товар и добавляют его в вашу виртуальную корзину. Оплата: По завершении покупок подтвердите список товаров на экране тележки или в приложении и произведите оплату банковской картой прямо со своего смартфона.

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