"В здравом уме такую не купишь": сеть удивил вид рыбы в аквариуме "Сильпо" (фото)
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В торговой сети возник очередной рыбный скандал
Во львовском "Сильпо", расположенном в торговом центре "Виктория Гарденс", продают рыбу с признаками заболевания. В аквариуме плавает особь, покрытая крупными белыми наростами, явно свидетельствующими о недуге.
Соответствующие кадры пользователь Threads опубликовала в сети.
"Львов, супермаркет "Сільпо", понятно, что человек в здравом уме не купит такую рыбу, но, по-моему, это просто издевательство над живым существом. Эта рыба явно не за один день и даже не за неделю такой стала. "Сильпо", что вы можете сказать на этот счет?", — говорится в сообщении.
В свою очередь, представитель торговой сети поинтересовался адресом супермаркета для дальнейших действий.
В то же время в комментариях украинцы выражали свое возмущение:
– Позор этим супермаркетам за издевательство над животными!
– Пыточная для живых беззащитных созданий. "Сильпо", это что за живодерня?
На кадрах видно, что аквариум, в котором содержится более десятка рыб, очень тесный. Одна из особей имеет явные признаки болезни, бросающиеся в глаза, но если присмотреться, на других тоже присутствуют светлые пятна. Нельзя исключать, что они инфицировались от одной из рыб, но заболевание у них, возможно, на более ранней стадии.
Что говорит искусственный интеллект
"Телеграф" показал кадры с изображением животного Chat GPT. Цифровой разум посоветовал не употреблять эту рыбу ни в коем случае. По его мнению, у нее тяжелая степень заболевания.
Что касается белых наростов — они выглядят нетипично и, скорее всего, свидетельствуют о заболевании или сильном поражении кожи, считает нейросеть.
Возможные причины:
- Карповая оспа (carp pox) – вирусное заболевание карповых. Дает белые или сероватые восковые бляшки на коже и плавниках. Это одна из наиболее вероятных версий.
- Грибковая инфекция (сапролегниоз) – выглядит как белый пушистый налет, похожий на вату. На фото наросты не выглядят пушистыми, потому это менее вероятно.
- Большие колонии паразитов или бактериальное поражение после травмы могут давать подобные изменения, хотя это случается реже.
На фото больше всего настораживает то, что:
- поражения очень велики;
- они расположены не только на голове, но и вдоль спины;
- рыба выглядит изможденной и имеет значительные повреждения кожи.
"Поэтому я бы не рекомендовал употреблять такую рыбу в пищу, даже если после термической обработки часть возбудителей не представляет опасности для человека. Такие поражения свидетельствуют, что рыба была больна, и без ветеринарной оценки определить точную причину невозможно", — написал Chat GPT.
Стоит добавить, что не прошло и недели с тех пор, как торговая сеть уже попала в скандал из-за рыбы из своего ассортимента. В "Сильпо" продавали слабосоленую сельдь, которая якобы пригодна для употребления почти два года. Согласно требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы, самый длительный срок годности в 3 месяца имеет мороженая сельдь, а открытая свежая — 2-3 дня.