"В здравом уме такую не купишь": сеть удивил вид рыбы в аквариуме "Сильпо" (фото)

В торговой сети возник очередной рыбный скандал

Во львовском "Сильпо", расположенном в торговом центре "Виктория Гарденс", продают рыбу с признаками заболевания. В аквариуме плавает особь, покрытая крупными белыми наростами, явно свидетельствующими о недуге.

Соответствующие кадры пользователь Threads опубликовала в сети.

"Львов, супермаркет "Сільпо", понятно, что человек в здравом уме не купит такую рыбу, но, по-моему, это просто издевательство над живым существом. Эта рыба явно не за один день и даже не за неделю такой стала. "Сильпо", что вы можете сказать на этот счет?", — говорится в сообщении.

Рыба с белыми наростами. Фото: Скриншот с видео

В свою очередь, представитель торговой сети поинтересовался адресом супермаркета для дальнейших действий.

В то же время в комментариях украинцы выражали свое возмущение:

– Позор этим супермаркетам за издевательство над животными!

– Пыточная для живых беззащитных созданий. "Сильпо", это что за живодерня?

На кадрах видно, что аквариум, в котором содержится более десятка рыб, очень тесный. Одна из особей имеет явные признаки болезни, бросающиеся в глаза, но если присмотреться, на других тоже присутствуют светлые пятна. Нельзя исключать, что они инфицировались от одной из рыб, но заболевание у них, возможно, на более ранней стадии.

Больные рыбы ы "Сильпо". Фото: Скриншот с видео

Что говорит искусственный интеллект

"Телеграф" показал кадры с изображением животного Chat GPT. Цифровой разум посоветовал не употреблять эту рыбу ни в коем случае. По его мнению, у нее тяжелая степень заболевания.

Что касается белых наростов — они выглядят нетипично и, скорее всего, свидетельствуют о заболевании или сильном поражении кожи, считает нейросеть.

Возможные причины:

Карповая оспа (carp pox) – вирусное заболевание карповых. Дает белые или сероватые восковые бляшки на коже и плавниках. Это одна из наиболее вероятных версий.

Грибковая инфекция (сапролегниоз) – выглядит как белый пушистый налет, похожий на вату. На фото наросты не выглядят пушистыми, потому это менее вероятно.

Большие колонии паразитов или бактериальное поражение после травмы могут давать подобные изменения, хотя это случается реже.

На фото больше всего настораживает то, что:

поражения очень велики;

они расположены не только на голове, но и вдоль спины;

рыба выглядит изможденной и имеет значительные повреждения кожи.

"Поэтому я бы не рекомендовал употреблять такую рыбу в пищу, даже если после термической обработки часть возбудителей не представляет опасности для человека. Такие поражения свидетельствуют, что рыба была больна, и без ветеринарной оценки определить точную причину невозможно", — написал Chat GPT.

Стоит добавить, что не прошло и недели с тех пор, как торговая сеть уже попала в скандал из-за рыбы из своего ассортимента. В "Сильпо" продавали слабосоленую сельдь, которая якобы пригодна для употребления почти два года. Согласно требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы, самый длительный срок годности в 3 месяца имеет мороженая сельдь, а открытая свежая — 2-3 дня.