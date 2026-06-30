Укр

"В здравом уме такую не купишь": сеть удивил вид рыбы в аквариуме "Сильпо" (фото)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Больная рыба в "Сильпо" Новость обновлена 30 июня 2026, 19:08
Больная рыба в "Сильпо". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В торговой сети возник очередной рыбный скандал

Во львовском "Сильпо", расположенном в торговом центре "Виктория Гарденс", продают рыбу с признаками заболевания. В аквариуме плавает особь, покрытая крупными белыми наростами, явно свидетельствующими о недуге.

Соответствующие кадры пользователь Threads опубликовала в сети.

"Львов, супермаркет "Сільпо", понятно, что человек в здравом уме не купит такую рыбу, но, по-моему, это просто издевательство над живым существом. Эта рыба явно не за один день и даже не за неделю такой стала. "Сильпо", что вы можете сказать на этот счет?", — говорится в сообщении.

Рыба с белыми наростами в Сильпо
Рыба с белыми наростами. Фото: Скриншот с видео

В свою очередь, представитель торговой сети поинтересовался адресом супермаркета для дальнейших действий.

В то же время в комментариях украинцы выражали свое возмущение:

– Позор этим супермаркетам за издевательство над животными!

– Пыточная для живых беззащитных созданий. "Сильпо", это что за живодерня?

На кадрах видно, что аквариум, в котором содержится более десятка рыб, очень тесный. Одна из особей имеет явные признаки болезни, бросающиеся в глаза, но если присмотреться, на других тоже присутствуют светлые пятна. Нельзя исключать, что они инфицировались от одной из рыб, но заболевание у них, возможно, на более ранней стадии.

Больные рыбы в супермаркете Сильпо во Львове
Больные рыбы ы "Сильпо". Фото: Скриншот с видео

Что говорит искусственный интеллект

"Телеграф" показал кадры с изображением животного Chat GPT. Цифровой разум посоветовал не употреблять эту рыбу ни в коем случае. По его мнению, у нее тяжелая степень заболевания.

Что касается белых наростов — они выглядят нетипично и, скорее всего, свидетельствуют о заболевании или сильном поражении кожи, считает нейросеть.

Возможные причины:

  • Карповая оспа (carp pox) – вирусное заболевание карповых. Дает белые или сероватые восковые бляшки на коже и плавниках. Это одна из наиболее вероятных версий.
  • Грибковая инфекция (сапролегниоз) – выглядит как белый пушистый налет, похожий на вату. На фото наросты не выглядят пушистыми, потому это менее вероятно.
  • Большие колонии паразитов или бактериальное поражение после травмы могут давать подобные изменения, хотя это случается реже.

На фото больше всего настораживает то, что:

  • поражения очень велики;
  • они расположены не только на голове, но и вдоль спины;
  • рыба выглядит изможденной и имеет значительные повреждения кожи.

"Поэтому я бы не рекомендовал употреблять такую рыбу в пищу, даже если после термической обработки часть возбудителей не представляет опасности для человека. Такие поражения свидетельствуют, что рыба была больна, и без ветеринарной оценки определить точную причину невозможно", — написал Chat GPT.

Стоит добавить, что не прошло и недели с тех пор, как торговая сеть уже попала в скандал из-за рыбы из своего ассортимента. В "Сильпо" продавали слабосоленую сельдь, которая якобы пригодна для употребления почти два года. Согласно требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы, самый длительный срок годности в 3 месяца имеет мороженая сельдь, а открытая свежая — 2-3 дня.

Теги:
#Скандал #Рыба #Фото #Сильпо