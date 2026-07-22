Скандал вокруг нового "Живчика" не затихает: с чем путают бутылки

Производитель уже пошел на уступки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы продолжают подшучивать над новым дизайном культового напитка "Живчик". Бутылки с "шипучкой" сравнивают с подсолнечным маслом.

Новые ироничные комментарии появились в социальной сети Threads. Одна из пользовательниц опубликовала бутылку газировки с такой подписью:

"Представьте разочарование, когда уже разогрел сковороду", — иронично пишет девушка.

Многие комментаторы поддержали мнение автора и не стали себя сдерживать в шутках. Среди них, в частности, были такие:

А кто-то в этот момент уже выпил половину "Олейны".

А я сначала и не поняла, что это "Живчик".

Ловушка для мужчин — "Оо масло по акции".

Буквально сегодня купил "Живчик", девушка говорит "зачем тебе масло?".

Мало того, что в сковородку "Живчика" налил, так и этикетка еще жесты такие показывает будто рада этому.

Это уже не Живчик, а газированный газлайтер.

Напомним, в июне 2026 года производитель сладкого напитка "Живчик" впервые за 27 лет радикально изменил дизайн, который многим пришелся не по вкусу. Украинцы "штамповали" мемы в соцсетях и просили вернуть все как было. Скандал дошел до того, что производителю пришлось прислушаться к мнению людей и оставить в продаже 2 варианта дизайна — старый и обновленный.

Новый дизайн Живчика

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка показала новинку мороженого в "Сільпо" от популярного производителя.