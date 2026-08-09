Кола від "Живчика": де вже можна купити нові смаки легендарного напою та скільки вони коштують

Культовий бренд випустив колу зі смаками ягід

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Легендарний український напій "Живчик", знайомий багатьом ще з дитинства, знову вирішив здивувати покупців. Цього разу виробник підготував нові смаки напоїв.

Бренд почав випускати колу зі смаком малини та колу зі смаком вишні. Про появу новинок розповіла користувачка Threads із ніком m.komarovvva, яка показала нові пляшки напою.

Нові види напоїв від "Живчик". Фото: Threads

Українців здивували чергові зміни від популярного бренду.

Реакція користувачів Threads на нові смаки "Живчик"

Реакція користувачів Threads на нові смаки "Живчик"

Де саме у продажу з’явилися нові смаки, наразі невідомо. Водночас придбати їх можна в онлайн-магазині Maudau. Вартість однієї пляшки становить 66 гривень.

Нові смаки "Живчика" - кола-малина та кола-вишня. Фото: Телеграф

Новий дизайн "Живчика"

Нові напої стали ще однією зміною для популярного бренду. Раніше "Живчик" оновив дизайн упаковки, що викликало активну реакцію серед українців. Замість звичного зображення милого яблука виробник представив більш сучасну версію логотипу та оформлення.

Оновлення не всім припали до смаку — частина покупців заявила, що через новий дизайн напій став менш впізнаваним. У соцмережах українці активно обговорювали зміни, створювали меми та жартували про те, що культовий "Живчик" тепер виглядає зовсім інакше.

Як виглядає нова пляшка "Живчика". Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про реакцію українців на оновлений дизайн "Живчика" та чому нові пляшки викликали суперечки.