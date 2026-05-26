Почему легендарный напиток назвали именно "Живчик": не просто яблоко

Он появился в конце 90-х годов

"Живчик" уже более двух десятилетий является одним из самых популярных напитков в Украине. Словом "живчик" в некоторых регионах нашей страны называют подвижного и непоседливого человека, поэтому такое имя получил и напиток, который благодаря содержанию яблочного сока добавляет энергии и здоровья.

Об этом рассказал президент ЧАО "Оболонь" Александр Слободян в интервью Forbes. Именно он являлся автором идеи создания собственного украинского безалкогольного напитка. Он должен был быть доступным, более натуральным, чем импортные аналоги и понятным для украинцев.

Главной целевой аудиторией будущего продукта были дети и родители, поэтому был создан бренд-герой в мультипликационном стиле – яблоко Живчик. Название и герой вместе создают образ, с которым маленьким потребителям легко себя ассоциировать.

Яблоко "Живчик". Фото: "Оболонь"

Как возникла идея создать полезный газированный напиток

Еще подростком Александр Слободян обратил внимание, что во многих регионах Украины яблоки пропадают, потому что обильный урожай просто некуда девать. Уже во время работы в компании "Оболонь", это впечатление дало толчок созданию напитка с содержанием яблочного сока.

"С самого начала мы нацелились на натуральный продукт: целью было предложить потребителям не только вкус, но и пользу. Кроме натурального яблочного сока мы решили добавить экстракт эхинацеи и витамин C. Преимуществом также стало то, что в распоряжении только нашего киевского завода есть более 10 артезианских скважин. Вода из глубин юрского горизонта (290 м) и сейчас обеспечивает нашим напиткам особый вкус и чистоту", – рассказал Александр Слободян.

