"Вы что натворили?" Новый дизайн "Живчика" вызвал шутки и мемы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легендарное яблоко не узнать
Пользователи в сети не оценили изменение дизайна легендарного напитка "Живчик". Украинцы создали немало мемов и призвали производителей вернуть все, как было.
Об изменении упаковки компания сообщила на официальной странице бренда Threads. По ее словам, "Живчик" вырос и изменился, однако украинцы не оценили новую упаковку.
Теперь вместо культового милого яблочка на упаковке нарисовано то же яблоко, но в современной графике. Кроме того, поменялся и логотип бренда. Сейчас узнать в напитке легенду достаточно тяжело.
К слову, легендарное яблоко "Живчика" существовало с момента создания бренда, а именно с 1999 года. То есть его существенно не меняли более 20 лет. Однако компания решила, что пора "Живчику" вырасти и повзрослеть.
Украинцы уже по этому поводу создали немало мемов и шуток. Многие призывают компанию вернуть классику. Люди писали:
- Больше не наш казак.
- Верните эту легенду!
- Что вы наделали? Верните как было.
- Продам коллекционные экземпляры.
- Со всем уважением к дизайнеру, но что вы наделали с этикеткой.
- Верните как было.
- Вы с ума сошли???!!! Это не Живчик! Это пиво "Жигулевское".
- Я с вами больше не общаюсь, до свидания.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка показала новинку мороженого в "Сільпо" от популярного производителя.