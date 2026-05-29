"Вы что натворили?" Новый дизайн "Живчика" вызвал шутки и мемы

Татьяна Крутякова
Сладкий напиток Новость обновлена 29 мая 2026, 22:14
Сладкий напиток. Фото Коллаж, "Телеграф"

Легендарное яблоко не узнать

Пользователи в сети не оценили изменение дизайна легендарного напитка "Живчик". Украинцы создали немало мемов и призвали производителей вернуть все, как было.

Об изменении упаковки компания сообщила на официальной странице бренда Threads. По ее словам, "Живчик" вырос и изменился, однако украинцы не оценили новую упаковку.

Теперь вместо культового милого яблочка на упаковке нарисовано то же яблоко, но в современной графике. Кроме того, поменялся и логотип бренда. Сейчас узнать в напитке легенду достаточно тяжело.

Как выглядит новая бутылка "Живчика"

К слову, легендарное яблоко "Живчика" существовало с момента создания бренда, а именно с 1999 года. То есть его существенно не меняли более 20 лет. Однако компания решила, что пора "Живчику" вырасти и повзрослеть.

Украинцы уже по этому поводу создали немало мемов и шуток. Многие призывают компанию вернуть классику. Люди писали:

  • Больше не наш казак.
Мемы о новом Живчике
  • Верните эту легенду!
  • Что вы наделали? Верните как было.
  • Продам коллекционные экземпляры.
  • Со всем уважением к дизайнеру, но что вы наделали с этикеткой.
  • Верните как было.
  • Вы с ума сошли???!!! Это не Живчик! Это пиво "Жигулевское".
  • Я с вами больше не общаюсь, до свидания.

