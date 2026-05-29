"Вы что натворили?" Новый дизайн "Живчика" вызвал шутки и мемы

Легендарное яблоко не узнать

Пользователи в сети не оценили изменение дизайна легендарного напитка "Живчик". Украинцы создали немало мемов и призвали производителей вернуть все, как было.

Об изменении упаковки компания сообщила на официальной странице бренда Threads. По ее словам, "Живчик" вырос и изменился, однако украинцы не оценили новую упаковку.

Теперь вместо культового милого яблочка на упаковке нарисовано то же яблоко, но в современной графике. Кроме того, поменялся и логотип бренда. Сейчас узнать в напитке легенду достаточно тяжело.

Как выглядит новая бутылка "Живчика"

К слову, легендарное яблоко "Живчика" существовало с момента создания бренда, а именно с 1999 года. То есть его существенно не меняли более 20 лет. Однако компания решила, что пора "Живчику" вырасти и повзрослеть.

Украинцы уже по этому поводу создали немало мемов и шуток. Многие призывают компанию вернуть классику. Люди писали:

Больше не наш казак.

Мемы о новом Живчике

Верните эту легенду!

Что вы наделали? Верните как было.

Продам коллекционные экземпляры.

Со всем уважением к дизайнеру, но что вы наделали с этикеткой.

Верните как было.

Вы с ума сошли???!!! Это не Живчик! Это пиво "Жигулевское".

Я с вами больше не общаюсь, до свидания.

