Смена локаций ежедневно: как ТЦК выбирает места для вручения повесток в городах и селах

Локации оповещения не ограничиваются одним местом

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Группы оповещения ТЦК могут работать в разных местах, а локации изменяются в зависимости от организации работы. В рамках мобилизационного процесса такие мероприятия проводятся планово.

Об этом сообщил офицер Винницкого областного ТЦК и СП, подполковник Максим Лещук в комментарии "Суспільне Вінниця". По его словам, места работы групп оповещения могут изменяться в разное время.

Лещук также рассказал о взаимодействии ТЦК с территориальными общинами. По его словам, старосты и руководители общин принимают участие в ведении военного учета и передают соответствующую информацию в ТЦК в пределах установленной отчетности.

В то же время во время уведомления представители ТЦК не получают отдельных указаний по конкретным людям или их адресам. Такие данные должны учитываться и передаваться в соответствии с определенными процедурами.

Отдельно офицер прокомментировал сообщения в соцсетях о так называемых "рейдах ТЦК" в торговых центрах, спортзалах и других общественных местах. Он пояснил, что работа групп оповещения может производиться в разных локациях и не привязана к одному конкретному месту. Речь идет об обычной организации работы в рамках мобилизационного процесса, а не об отдельных массовых акциях. Именно поэтому места работы групп могут меняться в зависимости от времени и мероприятий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как работники ТЦК должны действовать перед проверкой документов.