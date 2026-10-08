Зміна локацій щодня: як ТЦК обирає місця для вручення повісток у містах та селах

Локації оповіщення не обмежуються одним місцем

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Групи оповіщення ТЦК можуть працювати у різних місцях, а локації змінюються залежно від організації роботи. У межах мобілізаційного процесу такі заходи проводять планово.

Про це повідомив офіцер Вінницького обласного ТЦК та СП, підполковник Максим Лещук у коментарі "Суспільне Вінниця". За його словами, місця роботи груп оповіщення можуть змінюватися у різний час.

Лещук також розповів про взаємодію ТЦК із територіальними громадами. За його словами, старости та керівники громад беруть участь у веденні військового обліку і передають відповідну інформацію до ТЦК у межах установленої звітності.

Водночас під час оповіщення представники ТЦК не отримують окремих вказівок щодо конкретних людей або їхніх адрес. Такі дані мають обліковуватися та передаватися відповідно до визначених процедур.

Окремо офіцер прокоментував повідомлення в соцмережах про так звані "рейди ТЦК" у торговельних центрах, спортзалах та інших громадських місцях. Він пояснив, що робота груп оповіщення може проводитися у різних локаціях і не прив’язана до одного конкретного місця. Йдеться про звичайну організацію роботи в межах мобілізаційного процесу, а не про окремі масові акції. Саме тому місця роботи груп можуть змінюватися залежно від часу та організації заходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як працівники ТЦК мають діяти перед перевіркою документів.