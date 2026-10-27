Зачем замораживать лимоны – простой лайфхак, который поможет сэкономить деньги

Хитрость, которая убережет цитрусовые от плесени

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Лимоны можно не просто хранить в холодильнике , но и замораживать, чтобы они дольше оставались пригодными к использованию. Необычным способом поделилась украинка в Threads.

Автор показала , как хранит цитрусовые в морозильной камере. "Телеграф" расскажет, как лучше подготовить фрукты для длительного хранения.

Как замораживать лимоны

"Знали, что можно так заморозить лимончики и хранить почти неограниченное время? И ничего не покрывается шапкой плесени, как в холодильнике", – написала автор поста в Threads.

Публикация в Threads

Перед замораживанием лимоны нужно вымыть и хорошо высушить. Их можно положить в морозильную камеру целиком или нарезать кружочками либо дольками, чтобы потом было удобнее добавлять в напитки.

Для хранения подойдут зип-пакеты или герметичные контейнеры. Они помогут защитить фрукты от посторонних запахов в морозильной камере.

Замороженные лимоны лучше всего подходят для чая, воды, лимонадов, соусов и маринадов. А вот для украшения блюд и напитков, салатов и подачи к рыбе лучше использовать свежие цитрусовые, ведь после замораживания мякоть становится мягче и теряет упругость.

Замороженные лимоны. Фото: marina_getmanets/Threads

В комментариях под постом пользователи рассказали, что тоже замораживают лимоны. Среди преимуществ они назвали возможность брать нужное количество фруктов, не беспокоясь, что остальные испортятся.

"Это лучший лайфхак, который мне рассказала подруга :) Замораживаю в зип-пакетах и достаю лимончик, когда нужно".

"Отличная штука: и лимон не пропадает, и летом есть что-то холодненькое в чай или утреннюю воду".

Комментарии с Threads

"Да! И еще чай делает не таким горячим".

Ранее "Телеграф " рассказывал, из чего на самом деле делают лимонную кислоту.