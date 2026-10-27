Навіщо заморожувати лимони - простий лайфхак, який допоможе заощадити гроші

Хитрість, яка вбереже цитрусові від плісняви

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Лимони можна не просто зберігати в холодильнику, а й заморожувати, щоб вони довше залишалися придатними до використання. Незвичним способом поділилася українка у Threads.

Авторка показала, як зберігає цитрусові в морозилці. "Телеграф" розповість, як краще підготувати фрукти для тривалого зберігання.

Як заморожувати лимони

"Знали, що можна так заморозити лимончики й зберігати майже необмежений час? І нічого не вкривається шапкою плісняви, як у холодильнику", — написала авторка допису в Threads.

Публікація в Threads

Перед заморожуванням лимони потрібно вимити й добре висушити. Їх можна покласти в морозилку цілими або нарізати кружальцями чи часточками, щоб потім було зручніше додавати до напоїв.

Для зберігання підійдуть зіп-пакети або герметичні контейнери. Вони допоможуть захистити фрукти від сторонніх запахів у морозильній камері.

Заморожені лимони найкраще підходять для чаю, води, лимонадів, соусів і маринадів. А от для прикрашання страв і напоїв, салатів та подачі до риби краще використовувати свіжі цитрусові, адже після заморожування м’якоть стає м’якшою і втрачає пружність.

Заморожені лимони. Фото: marina_getmanets/Threads

У коментарях під дописом користувачі розповіли, що теж заморожують лимони. Серед переваг назвали можливість брати потрібну кількість фруктів, не хвилюючись, що решта зіпсується.

"Це найкращий лайфхак, який мені розказала подруга :) Заморожую в зіп-пакетах і дістаю лимончик, коли потрібно".

"Годна тема: і лимон не пропадає, і влітку є щось холодненьке в чай чи ранкову воду".

Коментарі з Threads

"Так! І ще чай робить не таким гарячим".

Раніше "Телеграф" розповідав, з чого насправді роблять лимонну кислоту.