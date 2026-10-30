Укр

Калейдоскопы из советского детства снова ворвались в моду: почему о них вспомнили (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Ностальгия по аналоговым игрушкам и ретродизайну
Ностальгия по аналоговым игрушкам и ретродизайну. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эта игрушка стала частью детства нескольких поколений

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Простая игрушка, знакомая многим детям прошлого, может привлечь новое поколение. Калейдоскоп – это небольшая трубка с зеркалами и разноцветными стеклышками внутри. Повернёшь её – и узор складывается по-новому. На фоне растущего интереса к аналоговым развлечениям и вещам из прошлого у калейдоскопа появился шанс на вторую жизнь.

Как появился калейдоскоп

Калейдоскоп ассоциируется с советским детством, хотя появился задолго до СССР. Игрушку изобрёл шотландский физик Дэвид Брюстер в 1816 году, когда экспериментировал со светом. В июле 1817 года он получил патент на своё изобретение.

Сначала Брюстер рассчитывал, что художники и мастера будут использовать калейдоскоп для создания декоративных орнаментов. Однако устройство быстро стало популярной необычной оптической игрушкой.

В СССР калейдоскопы тоже стали частью детства нескольких поколений. Их покупали детям, брали с собой на прогулки и разглядывали разноцветные узоры. При каждом повороте получался новый.

Два цветных калейдоскопа лежат на деревянной поверхности, сверху показаны четыре узора
Калейдоскоп может снова привлечь внимание любителей аналоговых развлечений

Почему эта игрушка интересна и сегодня

Калейдоскопу не нужны батарейки, интернет, приложения или экран – всего этого часто не хватает современным развлечениям. Достаточно заглянуть в небольшое отверстие и повернуть трубку, чтобы увидеть новое сочетание цветов и форм.

Внутри устройства находятся зеркальные поверхности, расположенные под углом друг к другу, и разноцветные элементы между ними. Свет отражается в зеркалах, и в результате складываются симметричные изображения. Даже небольшое движение меняет картинку.

Интерес к таким вещам – часть более широкого увлечения ретро. Молодое поколение снова обращает внимание на старые фотоаппараты, плееры и другие устройства, которые помогают отвлечься от привычных цифровых форматов.

Цветной картонный калейдоскоп лежит в открытой коробке
Советский калейдоскоп – пример игрушки из прошлого, которая снова привлекает внимание

Какие калейдоскопы можно встретить

Старые экземпляры отличаются материалом корпуса, оформлением и содержимым. Среди них есть картонные и пластиковые трубки, а также более декоративные модели.

Выпускают и современные версии калейдоскопов – с цветными стеклянными элементами, необычными корпусами и более сложной оптикой. Некоторые модели рассчитаны и на детей, и на взрослых коллекционеров.

Пальцы держат голубой калейдоскоп над красной линейкой
Калейдоскоп снова привлекает внимание любителей аналоговых игрушек

Калейдоскоп – пример простой игрушки из прошлого, которая может снова привлечь внимание. Пока нет оснований утверждать, что зумеры массово охотятся именно за советскими экземплярами. Но у калейдоскопа есть качества, которые ценят любители аналоговых предметов: необычный дизайн, механический принцип работы и возможность каждый раз получать новый результат.

Длинный цилиндрический калейдоскоп с разноцветным геометрическим узором лежит на деревянном полу
Калейдоскопы советского времени могут снова заинтересовать любителей аналоговых вещей

Как сообщал "Телеграф", советские игрушки привлекают внимание коллекционеров и молодого поколения, а продавцы оценивают некоторые экземпляры в десятки тысяч гривен. Особенно высоко ценятся куклы из прессованной бумажно-древесной массы, изготовленные в СССР в 1950–1970-х годах. Среди других востребованных категорий – ёлочные украшения, модели автомобилей и мотоциклов. Это более широкий контекст возвращения советских вещей в поле зрения молодёжи: он согласуется с интересом к аналоговым игрушкам, но не доказывает массового спроса именно на калейдоскопы.

Теги:
#Мода #СССР #Калейдоскоп #Игрушка #Винтаж