Калейдоскопы из советского детства снова ворвались в моду: почему о них вспомнили (фото)

Эта игрушка стала частью детства нескольких поколений

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Простая игрушка, знакомая многим детям прошлого, может привлечь новое поколение. Калейдоскоп – это небольшая трубка с зеркалами и разноцветными стеклышками внутри. Повернёшь её – и узор складывается по-новому. На фоне растущего интереса к аналоговым развлечениям и вещам из прошлого у калейдоскопа появился шанс на вторую жизнь.

Как появился калейдоскоп

Калейдоскоп ассоциируется с советским детством, хотя появился задолго до СССР. Игрушку изобрёл шотландский физик Дэвид Брюстер в 1816 году, когда экспериментировал со светом. В июле 1817 года он получил патент на своё изобретение.

Сначала Брюстер рассчитывал, что художники и мастера будут использовать калейдоскоп для создания декоративных орнаментов. Однако устройство быстро стало популярной необычной оптической игрушкой.

В СССР калейдоскопы тоже стали частью детства нескольких поколений. Их покупали детям, брали с собой на прогулки и разглядывали разноцветные узоры. При каждом повороте получался новый.

Калейдоскоп может снова привлечь внимание любителей аналоговых развлечений

Почему эта игрушка интересна и сегодня

Калейдоскопу не нужны батарейки, интернет, приложения или экран – всего этого часто не хватает современным развлечениям. Достаточно заглянуть в небольшое отверстие и повернуть трубку, чтобы увидеть новое сочетание цветов и форм.

Внутри устройства находятся зеркальные поверхности, расположенные под углом друг к другу, и разноцветные элементы между ними. Свет отражается в зеркалах, и в результате складываются симметричные изображения. Даже небольшое движение меняет картинку.

Интерес к таким вещам – часть более широкого увлечения ретро. Молодое поколение снова обращает внимание на старые фотоаппараты, плееры и другие устройства, которые помогают отвлечься от привычных цифровых форматов.

Советский калейдоскоп – пример игрушки из прошлого, которая снова привлекает внимание

Какие калейдоскопы можно встретить

Старые экземпляры отличаются материалом корпуса, оформлением и содержимым. Среди них есть картонные и пластиковые трубки, а также более декоративные модели.

Выпускают и современные версии калейдоскопов – с цветными стеклянными элементами, необычными корпусами и более сложной оптикой. Некоторые модели рассчитаны и на детей, и на взрослых коллекционеров.

Калейдоскоп снова привлекает внимание любителей аналоговых игрушек

Калейдоскоп – пример простой игрушки из прошлого, которая может снова привлечь внимание. Пока нет оснований утверждать, что зумеры массово охотятся именно за советскими экземплярами. Но у калейдоскопа есть качества, которые ценят любители аналоговых предметов: необычный дизайн, механический принцип работы и возможность каждый раз получать новый результат.

Калейдоскопы советского времени могут снова заинтересовать любителей аналоговых вещей

Как сообщал "Телеграф", советские игрушки привлекают внимание коллекционеров и молодого поколения, а продавцы оценивают некоторые экземпляры в десятки тысяч гривен. Особенно высоко ценятся куклы из прессованной бумажно-древесной массы, изготовленные в СССР в 1950–1970-х годах. Среди других востребованных категорий – ёлочные украшения, модели автомобилей и мотоциклов. Это более широкий контекст возвращения советских вещей в поле зрения молодёжи: он согласуется с интересом к аналоговым игрушкам, но не доказывает массового спроса именно на калейдоскопы.