Калейдоскопи з радянського дитинства знову увірвалися в моду: чому про них згадали (фото)

Ця іграшка стала частиною дитинства кількох поколінь

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Проста іграшка, яка знайома багатьом дітям минулого, може залучити нове покоління. Калейдоскоп – це невелика трубка з дзеркалами та різнокольоровими скельцями всередині. Повернеш її — і візерунок складається по-новому. На тлі зростання інтересу до аналогових розваг і речей з минулого у калейдоскопа з’явився шанс на друге життя.

Як з’явився калейдоскоп

Калейдоскоп асоціюється із радянським дитинством, хоча з’явився задовго до СРСР. Іграшку винайшов шотландський фізик Девід Брюстер у 1816 році, коли експериментував зі світлом. У липні 1817 він отримав патент на свій винахід.

Спочатку Брюстер розраховував, що художники та майстри будуть використовувати калейдоскоп для створення декоративних орнаментів. Однак пристрій швидко став популярною незвичайною оптичною іграшкою.

У СРСР калейдоскопи також стали частиною дитинства кількох поколінь. Їх купували дітям, брали із собою на прогулянки та розглядали різнокольорові візерунки. При кожному повороті виходив новий.

Калейдоскоп може знову привернути увагу любителів аналогових розваг

Чому ця іграшка цікава і сьогодні

Калейдоскопу не потрібні батарейки, інтернет, додатки чи екран – всього цього часто не вистачає сучасним розвагам. Достатньо заглянути в невеликий отвір і повернути трубку, щоб побачити нове поєднання кольорів та форм.

Усередині пристрою знаходяться дзеркальні поверхні, розташовані під кутом один до одного, та різнокольорові елементи між ними. Світло відбивається у дзеркалах, і в результаті складаються симетричні зображення. Навіть невеликий рух змінює картинку.

Інтерес до таких речей – частина ширшого захоплення ретро. Молоде покоління знову звертає увагу на старі фотоапарати, плеєри та інші пристрої, які допомагають відволіктися від звичних цифрових форматів.

Радянський калейдоскоп – приклад іграшки з минулого, яка знову привертає увагу

Які калейдоскопи можна зустріти

Старі екземпляри відрізняються матеріалом корпусу, оформленням та вмістом. Серед них є картонні та пластикові трубки, а також декоративніші моделі.

Випускають і сучасні версії калейдоскопів – з кольоровими скляними елементами, незвичайними корпусами та складнішою оптикою. Деякі моделі розраховані і дітей, і дорослих колекціонерів.

Калейдоскоп знову привертає увагу любителів аналогових іграшок

Калейдоскоп – приклад простої іграшки з минулого, яка може привернути увагу. Поки що немає підстав стверджувати, що зумери масово полюють саме за радянськими екземплярами. Але калейдоскоп має якості, які цінують любителі аналогових предметів: незвичайний дизайн, механічний принцип роботи і можливість щоразу отримувати новий результат.

Калейдоскопи радянських часів можуть знову зацікавити любителів аналогових речей

Як повідомляв "Телеграф", радянські іграшки привертають увагу колекціонерів та молодого покоління, а продавці оцінюють деякі екземпляри у десятки тисяч гривень. Особливо високо цінуються ляльки із пресованої паперово-деревної маси, виготовлені в СРСР у 1950–1970-х роках. Серед інших затребуваних категорій – ялинкові прикраси, моделі автомобілів та мотоциклів. Це ширший контекст повернення радянських речей у полі зору молоді: він узгоджується з інтересом до аналогових іграшок, але не доводить масового попиту саме на калейдоскопи.