Нужно больше: посол Украине сказал, какую военную помощь может предоставить Австралия

Украина нуждается в большей помощи – а этот вопрос сталкивается с нерешительностью Минобороны Австралии

Украина ожидает изменения подхода Австралии к оказанию военной помощи Украине, потому что просто держаться сейчас уже недостаточно. Украинская армия нуждается в танках, поэтому Украина была бы рада, если Австралия согласится передать старые танки Abrams, которые планируется заменить новой версией.

Об этом заявил посол Украины Василий Мирошниченко на презентации для чиновников Министерства обороны Австралии, сообщает издание Breaking Defense. Презентация проводилась украинскими дипломатами совместно с руководством Австралийской федерации украинских организаций.

"Да, такими темпами мы можем медленно продолжать идти. Но приемлемо ли это? Сколько лет должна продолжаться эта война?", – сказал посол, комментируя текущее положение вещей на фронте.

По его словам, Украине нужно больше разной военной помощи, чтобы отбиться от российских террористов. А сопредседатель федерации Катерина Аргиру добавила, что вопросы предоставления военной помощи Украине сталкиваются с нерешительностью австралийского Минобороны, поэтому правительству нужно пересмотреть этот подход.

"Из моих последних двух лет работы по пропаганде увеличения военной помощи Украине это очевидно, что самым большим ручным тормозом является нерешительность Министерства обороны… Пожалуйста, рассмотрите эти просьбы, потому что они крайне необходимы и буквально направлены на спасение жизней", – сказала она.

Аргиру отметила, что украинская общественность в Австралии из 55 тысяч человек сделает все необходимые денежные пожертвования, если это будет необходимо для предоставления дополнительной помощи. Однако Австралия и сама по состоянию на конец декабря 2023 года предоставила Украине помощи на 910 млн австралийских долларов, из которых 730 млн долларов ушло на военную помощь.

Сейчас Украина ясно показала свою заинтересованность в том, чтобы получить или купить подлежащие замене старые австралийские танки Abrams. Однако украинские дипломаты волнуются, чтобы не получилось, как с вертолетами Taipan : Украина хотела приобрести эти машины, но австралийское правительство поспешило заявить, что вертолеты будут утилизированы.

Тем временем в Австралии ветераны армии и инженеры, когда-то работавшие на австралийском флоте вертолетов Taipan, вызвались восстановить их. Они призывают власти не утилизировать MRH-90, а передать Украине.