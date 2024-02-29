Потрібно більше: посол Україні сказав, яку військову допомогу може дати Австралія

Україна потребує більше допомоги – а це питання утикається в нерішучість Міноборони Австралії

Україна чекає на зміну підходу Австралії до надання військової допомоги Україні, тому що просто триматися зараз вже недостатньо. Українська армія потребує танків, тому Україна була б рада, якщо Австралія погодиться передати старі танки Abrams, які планується замінити на новішу версію.

Про це заявив посол України Василь Мірошниченко на презентації для чиновників Міністерства оборони Австралії, повідомляє видання Breaking Defense. Презентацію проводили українські дипломати спільно з керівництвом Австралійської федерації українських організацій.

"Так, такими темпами ми можемо повільно продовжувати йти. Але чи прийнятно це? Скільки років має тривати ця війна?", – сказав посол, коментуючи поточний стан речей на фронті.

За його словами, Україні потрібно більше різної військової допомоги, щоб відбитися від російських терористів. А співголова федерації Катерина Аргіру додала, що питання надання військової допомоги Україні натикаються на нерішучість австралійського Міноборони, тому уряду потрібно переглянути цей підхід.

"З моїх останніх двох років роботи з пропаганди збільшення військової допомоги Україні, це очевидно, що найбільшим ручним гальмом є нерішучість Міністерства оборони… Будь ласка, розгляньте ці прохання, тому що вони вкрай необхідні та буквально спрямовані на порятунок життів", – сказала вона.

Аргіру зазначила, що українська громада в Австралії з 55 тисяч осіб зробить необхідні грошові пожертви, якщо це буде необхідно для надання додаткової допомоги. Проте Австралія і сама станом на кінець грудня 2023 року надала Україні допомоги на 910 млн австралійських доларів, з яких 730 млн доларів пішло на військову допомогу.

Зараз Україна ясно дала зрозуміти свою зацікавленість у тому, щоб отримати або купити старі австралійські танки Abrams, які підлягають заміні. Проте українські дипломати хвилюються, щоб не вийшло, як з вертольотами Taipan: Україна хотіла придбати ці машини, але австралійський уряд поспішив заявити, що вертольоти будуть утилізовані.

Тим часом в Австралії ветерани армії та інженери, які колись працювали на австралійському флоті гелікоптерів Taipan, зголосилися відновити їх. Вони закликають владу не утилізувати MRH-90, а передати Україні.