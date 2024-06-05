Украина ожидает мощного решения по антироссийским санкциям на саммите Большой Семерки, – советник главы ОП Власюк
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Расширение санкций против РФ станет одной из тем во время встречи G7
Поддержка стратегии расширения антироссийских санкций станет одной из тем на встрече Большой Семерки.
Об этом заявил по видеосвязи в ходе первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", проходящего в Вашингтоне, округ Колумбия, 5-7 июня, советник руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк, пишет "Эспрессо".
"Мы встречаемся с международными экспертами. Мы хотим разработать определенные подходы, критерии вместе с ними для того, чтобы представить их соответственно в те инстанции, которые нужно, и сделать успешную разработку таких рекомендаций, включая конфискацию активов и других вещей, которые будут включены в эти санкции", — сказал Власюк.
"Во время встречи Большой Семерки — это будет одна из тем. Мы будем надеяться, что это будет мощное решение по конфискации активов России и предоставлению займа Украине", — добавил он.
По его словам, недавно прошли консультации в Вашингтоне по расширению санкций против России, планируется еще одна поездка.
В то же время, бывший посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хёрбст отметил, что США и партнеры должны быть проактивными в вопросах помощи Украине.
"США и партнеры должны оказывать помощь и они это делают. Они должны быть проактивными. Это нужно делать раньше, а не позже", — сказал он.